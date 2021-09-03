鉅亨美股雷達：阿里設立基金支持共同富裕、Chewy財測低於市場預期

美股重要看點：

美國 8 月非農就業人口 23.5 萬大幅不及市場預期，創自 2021 年 1 月以來最小增幅，暗示聯準會 (Fed) 可能繼續維持寬鬆的論調，Taper 或有推遲的可能。

美股前一交易日漲跌：

道瓊指數上漲 131.29 點，或 0.37%，收 35,443.82 點。

那斯達克上漲 21.8 點，或 0.14%，收 15,331.18 點。

標普 500 指數上漲 12.86 點，或 0.28%，收 4,536.95 點。

費城半導體指數上漲 11.4 點，或 0.33%，收 3,411.3 點。

今日重要總經數據：

美國 8 月 新增非農就業 (萬人)，市場預期 78.7，前值為 94.3。

美國 8 月 失業率，市場預期 5.2%，前值為 5.4%。

美國 8 月勞動參與率，市場無預期值，前值為 61.7%。

美國 8 月 Markit 服務業 PMI，市場預期 55.2，前值為 55.2。

美國 8 月 Markit 綜合 PMI，市場無預期，前值為 55.4。

美國 8 月 ISM 非製造業 PMI，市場預期 62.0，前值為 64.1。

重要個股動態：

1. 阿里巴巴 (BABA-US)

阿里巴巴宣布啟動阿里巴巴助力共同富裕十大行動，將在 2025 年前累計投入人民幣 1000 億元，助力共同富裕。

作為解決貧富差距問題努力的一部分，中國政府一直在鼓勵企業向低收入人群提供幫助，騰訊和吉利也將投入資金助力共同富裕。

阿里巴巴投資將用於扶持中小微企業，提高快遞員、網約車司機等靈活用工群體福利保障等領域，且阿里巴巴還將設立人民幣 200 億元的「共同富裕發展基金」，這一消息得到了阿里巴巴證實。

BABA 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

2. 博通 (AVGO-US)

博通最新第三財季財報顯示，營收由去年同期的 58.2 億美元增長至 67.8 億美元，超越市場預期的 67.6 億美元；每股盈餘 (EPS) 由 5.4 美元增長至 6.96 美元，超越市場預期的 6.88 美元。

由於商用運算網路和智慧手機零組件需求強勁，博通預計第四財營收將達到約 73.5 億美元，亦高於市場預期的平均值 72.3 億美元。

博通 CEO 陳福陽 (Hock Tan) 表示，博通第三財季業績反映了雲端服務、5G、無線寬頻等市場的強勁需求，預計這一趨勢將延續到第四財季。

AVGO 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

3. Chewy (CHWY-US)

寵物電商 Chewy 第二季財報遜於預期，公布的財測也低於分析師預估，周四股價下跌 9.29% 至每股 79.31 美元。

Chewy 第二季營收報 21.6 億美元，低於 FactSet 調查分析師預估 21.7 億美元，淨損報 1,670 萬美元，合每股虧 0.04 美元，遜於 FactSet 調查分析師預估 0.01 美元。經調整後 EBITDA 年增 50.5% 至 2,330 萬美元。

Chewy 財報顯示，活躍客戶達到 2,010 萬人，高於第一季的 1,980 萬人，每位活躍客戶平均銷售額成長 13.5% 至 404 美元。

Chewy 表示，當季缺貨水位較高，但較第一季略有改善，對銷售影響較小，然而其他商品如濕狗糧，仍受到供應鏈短缺影響產能受限。

該公司預估第三季營收將介在 22 億至 22.2 億美元之間，全年營收則介於 89 億至 90 億美元之間，但皆低於 FactSet 調查分析師預估。