〈美股熱門股〉ChargePoint前景看俏漲逾8% ChewyQ2財報不佳跌逾9%

ChargePoint 前景看俏 上漲 8.2%

美國電動車充電樁業者 ChargePoint(CHPT-US) 在第二季亮眼財報與財測加持下，周四（2 日）股價上漲 8.2% 至每股 22.97 美元。

ChargePoint 第二季營收年增 61% 至 5,612 萬美元，優於市場預期，每股虧損 0.13 美元。該公司將今年全年財測上調至 2.3 億美元，不僅高於先前預估的 2 億美元，也優於分析師預估的 2.08 億美元，顯示電動車在美國與歐洲市場日益擴大，充電需求也將跟著增加。

ChargePoint 執行長 Pasquale Romano 表示，第二季對公司來說相當重要，而且電動車與充電樁產業才剛起步，未來發展還會更好，預計電動車將加速普及，原因包括成本下降、政府獎勵和越來越多不同車型推出。

華爾街分析師對 ChargePoint 前景持樂觀態度，研究該公司股票的 10 位分析師中有 8 位給予買進（Buy）評等。

Chewy 第二季財報不如預期 挫跌 9.29%

寵物電商 Chewy(CHWY-US) 第二季財報遜於預期，公布的財測也低於分析師預估，周四股價下跌 9.29% 至每股 79.31 美元。

Chewy 第二季營收報 21.6 億美元，低於 FactSet 調查分析師預估 21.7 億美元，淨損報 1,670 萬美元，合每股虧 0.04 美元，遜於 FactSet 調查分析師預估 0.01 美元。經調整後 EBITDA 年增 50.5% 至 2,330 萬美元。

Chewy 財報顯示，活躍客戶達到 2,010 萬人，高於第一季的 1,980 萬人，每位活躍客戶平均銷售額成長 13.5% 至 404 美元。

Chewy 表示，當季缺貨水位較高，但較第一季略有改善，對銷售影響較小，然而其他商品如濕狗糧，仍受到供應鏈短缺影響產能受限。

該公司預估第三季營收將介在 22 億至 22.2 億美元之間，全年營收則介於 89 億至 90 億美元之間，但皆低於 FactSet 調查分析師預估。

百特公布併購喜訊 上漲 4.84%

美國醫療用品生產商百特（Baxter）(BAX-US) 周四表示，同意以約 105 億美元收購競爭對手 Hill-Rom(HRC-US)，以擴大醫療產品組合與服務，激勵股價上漲 4.84% 至 81.06 美元。

百特表示，將以每股 156 美元的價格收購 Hill-Rom，較該股前一交易日溢價 7.5%。Hill-Rom 周四收盤上漲 4.65% 至每股 151.80 美元。

百特預計這筆交易包含債務在內價值約 124 億美元，將於明年年初完成，看好未來三年內能幫助公司利潤成長 20% 以上。

不過分析師看法不一，有一派認為，投資人可能會擔心 Hill-Rom 的營收不會快速成長。

Evercore ISI 分析師 Vijay Kumar 表示，共享業績的關鍵將取決於百特是否能闡明戰略理由，並緩解對成長稀釋的擔憂。