南山人壽、蝦皮等58企業違反勞基法 北市開罰近500萬元

台北市勞動局今 (3) 日公布 7 月違反《勞動基準法》裁處結果，共有 58 家事業單位遭開罰 494 萬元，罰鍰金額最高為南山人壽 100 萬元，樂購蝦皮、花旗銀行也挨罰，主要原因為沒給加班費、出勤紀錄不確實、未在期間內給足假。

勞動局說明，此次公布的名單中，罰鍰金額前 5 名，依序為南山人壽 100 萬元、義翔保全 37 萬元、樂購蝦皮 35 萬元、花旗 (台灣) 商業銀行 30 萬元、愛的世界 20 萬元。

勞動局指出，從違法態樣來看，違反《勞基法》第 24 條第 1 項：平日延長工時未依法給付延長工時工資，共有 14 家最多；違反第 30 條第 6 項：出勤紀錄未逐日記載勞工出勤情形至分鐘為止，共有 12 家；違反第 36 條第 1 項：未使勞工每 7 日中有 2 日的休息，其中 1 日為例假，1 日為休息日，則有 8 家。

勞動局長陳信瑜表示，南山人壽因遲遲未獲工會同意延長工時，違法次數不斷累積，已達最高罰鍰金額，呼籲公司應積極並有誠意地和工會協商，以免一再觸法。

陳信瑜表示，透過各項專案檢查，對違法事業開罰，以維護勞工權益，是勞動局一直以來的重點工作項目之一，然而開罰只是手段，輔導才是核心價值。

陳信瑜指出，為協助雇主遵守法令，一上任就推出「勞條健檢師」的服務，雇主可透過「台北市民服務大平台」提出線上申請，或至勞動局勞動權益中心臨櫃申請，勞條健檢師將會主動向申請人確認輔導時間並提供服務。