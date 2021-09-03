日本第4度贈與台灣AZ疫苗 9月上旬到貨

外交部表示，日本外務大臣茂木敏充於今 (3) 日記者會上宣布，將追加援贈 AZ 疫苗給台灣、泰國、越南，協助對抗 COVID-19，預定 9 月上旬空運至相關國家，這也是日本第四度贈與台灣疫苗，合計將達 340 萬劑，同時希望這次贈與能提供當地日本人施打。

新冠肺炎變種病毒仍在全球蔓延，我國昨天收到輝瑞 BNT 疫苗 93 萬劑後，今天又傳出好消息，日本繼今年 6 月 4 日捐贈 124 萬劑、7 月 8 日捐贈 113 萬劑、7 月 15 日捐贈 97 萬劑後，再度宣布對我國提供的第四批援助。

日本捐贈我國四批疫苗總數合計可達 340 萬劑，高居全球各國捐贈台灣之冠。外交部指出，當前國際疫苗供需嚴重失衡，日本自身在面臨嚴峻疫情之際，仍多次慷慨即時馳援，對於日方雪中送炭的隆情厚誼，再度表達由衷感謝之意，也彰顯出台日彌足珍貴的特殊友好關係。

外交部表示，我國政府將與日方共同合作研議協助有意接種 AZ 疫苗的在台日籍人士，配合我國相關防疫措施，擴大疫苗施打普及率，確保維護自己、家人、朋友以及全體社會的共同健康。

除了台灣之外，日方此次也將援贈泰國、越南等友邦 AZ 疫苗，合計約 44 萬劑，茂木指出，這次贈與是考量當地疫情、醫療體制、疫苗取得及當地日本人狀況等綜合評估所做出的決定，希望提供當地日本人與當地民眾施打。