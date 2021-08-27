〈南山壽勞動法裁罰〉工會痛批公司派違法慣犯 盼儘速協商

南山人壽工會今 (27) 日表示，公司連續四年穩坐勞動法令裁罰冠軍，盼公司儘速勞資協商，以保障內外勤員工的福祉。

南山人壽工會表示，據報導，10 年來全國各縣市違反勞動法令企業名單中，違法項次最多是南山人壽，違法達 63 項次，亦是連續 5 年上榜，也是連續四年全國排名第一，尤以加班未經工會同意合計達 41 項次最多，超時加班也遭罰 12 項次，加班未依法給加班費也有 5 項次，總罰鍰達 1800 萬元，直指南山人壽是「勞動法違法慣犯」。

南山人壽工會表示，針對員工加班費未依法給付及超時加班問題嚴重，加上近日大法官做出釋字第 807 號解釋，宣告勞動基準法第 49 條第 1 項限制女性勞工在夜間工作，違反憲法第 7 條保障性別平等意旨，無疑是加速勞動權益的惡化。

今日是南山公司股東會，南山人壽工會因疫情警戒關係，無法到場抗議，但針對連續四年穩坐勞動法令裁罰冠軍的南山公司，仍舊強力譴責，並痛批政府勞動主管機關除了罰款外，毫無作為。工會還指出，今年適逢潤成入主南山人壽 10 年了，未來股權是否交易已成為注目焦點，望南山人壽公司儘速與工會協商，提出實質改善加班方案。

對此，南山人壽公司派表示，針對內勤同仁加班問題已提出三點改善方案，該公司內勤員工加班時數已年減三成，強調會努力打造幸福企業。