擴張力道稍緩 美8月ISM非製造業PMI高點回落至61.7

週五 (3 日) 公布美國 8 月 ISM 非製造業採購經理人指數 (PMI) 自上月高點跌落至 61.7，Delta 病毒顯著拖累商業活動擴張步伐，且人力與供應短缺持續干擾交貨速度，儘管如此，供應限制與價格高漲問題已有所改善。

8 月美國 ISM 非製造業 PMI 細項指數：

商業活動生產指數報 60.1，前值 67.0

新訂單指數報 63.2，前值 63.7

僱傭指數報 53.7，前值 53.8

供應商交貨指數報 69.6，前值 72.0

存貨指數報 46.9，前值 49.2

原物料價格指數報 75.4，前值 82.3

未完成訂單指數報 61.3，前值 63.5

新出口訂單指數報 60.6，前值 65.8

原物料進口指數報 48.7，前值 51.6

庫存景氣指數報 41.4，前值 40.3

(圖：ISM)

由於 Delta 變種病毒降低人們外出用餐、旅行及部分活動意願，8 月商業活動生產指數大幅下滑至 60.1，觸 6 個月新低，新訂單指數也自 63.7 小跌至 63.2。

此外，服務供應商也面臨與製造業相同的供應和勞動力限制，存貨指數降至一年多新低，報 46.9，僱傭指數則微幅下滑至 53.7。

供應商交貨指數則自上月的 72.0，降至 69.6，隨著交貨速度改善，價格漲勢也出現緩和跡象，自上月飆升至 82.3，創下近 16 年紀錄後，8 月原物料價格指數顯著下滑至 75.4，反映通膨可能已經觸頂。

ISM 服務業調查委員會主席 Anthony Nieves 認為，產能持續受就業市場緊縮、原物料短缺、通膨和物流困境等因素限制。

上圖：Markit PMI，下圖：ISM PMI (圖：Zerohedge)

IHS Markit 也在同日公布美國服務業 PMI 自 7 月的 59.9 降至 55.1，為 2020 年 12 月以來最低水平。

Markit 首席經濟學家 Chris Williamson 表示，8 月服務業需求急劇降溫，導致增長放緩，與製造業相同，服務業也面臨人力與供應短缺的窘境，交貨時間仍接近歷史紀錄。

疫情擔憂、兒童照護以及失業救濟等問題，還在影響人們重返就業市場的意願，不過隨著聯邦疫情失業救濟即將於 9 月 6 日到期，學校重回實體教學，外界預期人力荒可望在 9 月緩解，但 Delta 疫情尚未顯著改善之前，民眾對於重返就業市場恐仍怕還是會顧慮。