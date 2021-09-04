擴張力道稍緩 美8月ISM非製造業PMI高點回落至61.7
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週五 (3 日) 公布美國 8 月 ISM 非製造業採購經理人指數 (PMI) 自上月高點跌落至 61.7，Delta 病毒顯著拖累商業活動擴張步伐，且人力與供應短缺持續干擾交貨速度，儘管如此，供應限制與價格高漲問題已有所改善。
8 月美國 ISM 非製造業 PMI 細項指數：
- 商業活動生產指數報 60.1，前值 67.0
- 新訂單指數報 63.2，前值 63.7
- 僱傭指數報 53.7，前值 53.8
- 供應商交貨指數報 69.6，前值 72.0
- 存貨指數報 46.9，前值 49.2
- 原物料價格指數報 75.4，前值 82.3
- 未完成訂單指數報 61.3，前值 63.5
- 新出口訂單指數報 60.6，前值 65.8
- 原物料進口指數報 48.7，前值 51.6
- 庫存景氣指數報 41.4，前值 40.3
由於 Delta 變種病毒降低人們外出用餐、旅行及部分活動意願，8 月商業活動生產指數大幅下滑至 60.1，觸 6 個月新低，新訂單指數也自 63.7 小跌至 63.2。
此外，服務供應商也面臨與製造業相同的供應和勞動力限制，存貨指數降至一年多新低，報 46.9，僱傭指數則微幅下滑至 53.7。
供應商交貨指數則自上月的 72.0，降至 69.6，隨著交貨速度改善，價格漲勢也出現緩和跡象，自上月飆升至 82.3，創下近 16 年紀錄後，8 月原物料價格指數顯著下滑至 75.4，反映通膨可能已經觸頂。
ISM 服務業調查委員會主席 Anthony Nieves 認為，產能持續受就業市場緊縮、原物料短缺、通膨和物流困境等因素限制。
IHS Markit 也在同日公布美國服務業 PMI 自 7 月的 59.9 降至 55.1，為 2020 年 12 月以來最低水平。
Markit 首席經濟學家 Chris Williamson 表示，8 月服務業需求急劇降溫，導致增長放緩，與製造業相同，服務業也面臨人力與供應短缺的窘境，交貨時間仍接近歷史紀錄。
疫情擔憂、兒童照護以及失業救濟等問題，還在影響人們重返就業市場的意願，不過隨著聯邦疫情失業救濟即將於 9 月 6 日到期，學校重回實體教學，外界預期人力荒可望在 9 月緩解，但 Delta 疫情尚未顯著改善之前，民眾對於重返就業市場恐仍怕還是會顧慮。