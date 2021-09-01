美國8月ISM製造業PMI小幅上升至59.9 缺工情形仍未改善
美國周三 (1 日) 公布 8 月 ISM 製造業採購經理人指數 (PMI) 報 59.9，由於訂單成長強勁，指數出乎意料小幅回升，但僱傭指數跌至 9 個月低點，顯見美國缺工情形仍未改善。
8 月美國 ISM 製造業 PMI 細項指數：
- 新訂單指數報 66.7，前值 64.9
- 生產指數報 60.0，前值 58.4
- 僱傭指數報 49.0，前值 52.9
- 供應商交貨指數報 69.5，前值 72.5
- 存貨指數報 54.2，前值 48.9
- 客戶端存貨指數報 30.2，前值 25.0
- 價格指數報 79.4，前值 85.7
- 未完成訂單指數報 68.2，前值 65.0
- 出口訂單指數報 56.6，前值 55.7
- 原物料進口指數報 54.3，前值 53.7
ISM 製造業調查委員會主席 Timothy Fiore 表示，企業與供應商仍在盡其所能滿足不斷成長的需求。
他說：「原物料交貨期創有史以來最長、關鍵基礎材料持續短缺、大宗商品價格不斷上漲，以及產運輸輸困難，都對製造業的各領域產生影響。」
8 月 ISM 製造業 PMI 高於 50 表明製造業正在擴張，而製造業佔美國經濟的 11.9%，路透調查的分析師先前預估該指數會降至 58.6。
儘管由於民眾接種新冠疫苗，消費支出從商品轉向服務，但製造業仍保持穩定，但勞力與原物料（尤其是半導體）的短缺仍然是一大限制。
今年上半年庫存大幅下降，企業急於補充庫存推動需求，新訂單指數反彈至 66.7，此前該指數連續兩個月下滑。庫存累積將成為下半年至 2022 年美國國內生產毛額（GDP）的主要動力，但恐受供應限制而受挫。
反映交貨時間的供應商交貨指數進一步下降至 69.5，表明交貨速度有所改善，因稀缺投入而推高的製造商與消費者價格，在隧道盡頭出現曙光。
價格指數從 7 月的 85.7 降至 79.4，為 8 月低點，該項指數已從 6 月的紀錄高點開始下降。這也是通膨可能已經見頂的最新跡象，美國聯準會判斷通膨的指標 CPI 在 7 月創下 5 個月以來單月最小漲幅。
然而勞力短缺問題依然存在，僱傭指數下滑至 49，並創下去年 11 月以來最低水準，可能給 8 月的就業成長帶來下滑風險。
疫情已顛覆勞動市場流動造成勞力短缺，官方統計目前約有 870 萬人失業，截至 6 月底，就業職缺達到創紀錄 1,010 萬個。
不過勞動短缺情形預計在 9 月開始緩解，因為政府失業補助將於 9 月 6 日到期，但在變種病毒 Delta 影響下新冠病例數回升，恐怕讓部分人不願重返勞動市場，此外，工人短缺也造成 8 月未完成的工作大量堆積。