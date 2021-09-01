美國8月ISM製造業PMI小幅上升至59.9 缺工情形仍未改善

美國周三 (1 日) 公布 8 月 ISM 製造業採購經理人指數 (PMI) 報 59.9，由於訂單成長強勁，指數出乎意料小幅回升，但僱傭指數跌至 9 個月低點，顯見美國缺工情形仍未改善。

8 月美國 ISM 製造業 PMI 細項指數：

新訂單指數報 66.7，前值 64.9

生產指數報 60.0，前值 58.4

僱傭指數報 49.0，前值 52.9

供應商交貨指數報 69.5，前值 72.5

存貨指數報 54.2，前值 48.9

客戶端存貨指數報 30.2，前值 25.0

價格指數報 79.4，前值 85.7

未完成訂單指數報 68.2，前值 65.0

出口訂單指數報 56.6，前值 55.7

原物料進口指數報 54.3，前值 53.7

(圖：ISM)

ISM 製造業調查委員會主席 Timothy Fiore 表示，企業與供應商仍在盡其所能滿足不斷成長的需求。

他說：「原物料交貨期創有史以來最長、關鍵基礎材料持續短缺、大宗商品價格不斷上漲，以及產運輸輸困難，都對製造業的各領域產生影響。」

8 月 ISM 製造業 PMI 高於 50 表明製造業正在擴張，而製造業佔美國經濟的 11.9%，路透調查的分析師先前預估該指數會降至 58.6。

儘管由於民眾接種新冠疫苗，消費支出從商品轉向服務，但製造業仍保持穩定，但勞力與原物料（尤其是半導體）的短缺仍然是一大限制。

今年上半年庫存大幅下降，企業急於補充庫存推動需求，新訂單指數反彈至 66.7，此前該指數連續兩個月下滑。庫存累積將成為下半年至 2022 年美國國內生產毛額（GDP）的主要動力，但恐受供應限制而受挫。

反映交貨時間的供應商交貨指數進一步下降至 69.5，表明交貨速度有所改善，因稀缺投入而推高的製造商與消費者價格，在隧道盡頭出現曙光。

價格指數從 7 月的 85.7 降至 79.4，為 8 月低點，該項指數已從 6 月的紀錄高點開始下降。這也是通膨可能已經見頂的最新跡象，美國聯準會判斷通膨的指標 CPI 在 7 月創下 5 個月以來單月最小漲幅。

然而勞力短缺問題依然存在，僱傭指數下滑至 49，並創下去年 11 月以來最低水準，可能給 8 月的就業成長帶來下滑風險。

疫情已顛覆勞動市場流動造成勞力短缺，官方統計目前約有 870 萬人失業，截至 6 月底，就業職缺達到創紀錄 1,010 萬個。

不過勞動短缺情形預計在 9 月開始緩解，因為政府失業補助將於 9 月 6 日到期，但在變種病毒 Delta 影響下新冠病例數回升，恐怕讓部分人不願重返勞動市場，此外，工人短缺也造成 8 月未完成的工作大量堆積。