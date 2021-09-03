外資再加碼晶圓雙雄 買超前10大一半是半導體股

台股今 (3) 日大漲 197.16 點收在 17516.92 點，收復 5 日線和季線位置，三大法人同步買超 370.91 億元，創 1 個半月來單日最大，買盤集中半導體股，其中買超晶圓雙雄聯電、台積電分居前二名，合計金額 237 億元，買超前 10 名個股，有一半都是半導體股。

三大法人同步買超，其中，外資買超 324.85 億元，投信買超 3.12 億元，自營商買超 42.94 億元，均是轉賣為買。

外資今日買超前 10 大標的依序為聯電 8.58 萬張、台積電近 2.9 萬張，矽統近 1.5 萬張，菱生和合晶均超過 1.4 萬張，永豐金 1.3 萬張，華南金和富邦金在 1.2 萬張上下，國泰台灣 5G + 和期街口布蘭特正 2 均逾 1 萬張。

外資賣超前 10 大標的 航運股占 7 檔

而外資賣超前 10 大標的則有長榮 1.8 萬張，台新金 7400 張，長榮航、裕民和益航均逾 5000 張，華航、四維航和陽明也超過 4000 張，東捷、元大滬深 300 正 2 均超過 3000 張。

投信方面，買超前 10 大標的分別為聯電 8500 餘張，中鋼近 2200 張，偉詮電和華邦電均逾 1700 張，晶宏、中鴻、聯茂和台積電均超過 600 張，奇鋐 500 張，中化生 400 張。

投信賣超前 10 大標的則有華航 3500 張，億光 2000 張，群創和寶成均超過 1500 張，佳世達、晶相光、長榮和強茂均逾 1000 張，台郡和陽明也遭賣達 800 張。

元大投顧認為，近期聯準會的鴿派立場令美元回落，有助於資金流向台股，市場也看好後續蘋果新機發表，短線可正面看待。