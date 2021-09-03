中國證監會：北交所新股上市首日無漲跌幅限制 自次日起限制為30%

中國證監會周五 (3 日) 表示，剛宣布成立的北京證券交易所將實行連續競價交易，新股上市首日不設漲跌幅限制，自次日起漲跌幅限制為 30%，增加市場彈性。

證監會強調，關於北京證券交易組建的主體，堅持金融供給側改革，以新三板精選層為基礎組建北京證券交易所，提升了精選層的法律定位和功能。

證監會公眾公司部主任周貴華指出，證監會今日起就北交所基礎制度安排向社會公開徵求意見。北交所將總體平移新三板精選層上市、交易、轉板、退市等基礎制度，堅持合適的投資者適當性要求，形成契合中小企業特點的差異化安排。

周貴華指出，北交所新增公司來源於在新三板創新層掛牌滿 12 個月的公司，維持新三板市場層層遞進的結構，北交所將突出專精特新的特點，明確簡便、包容、精準的發行條件。

他表示，新三板市場已形成了三個市場層次，北交所設立後，精選層掛牌公司將全部轉為北交所上市公司。後續北交所上市公司，將從符合條件的精選層掛牌公司中產生。

周貴華表明，北交所後續工作包括：