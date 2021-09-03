中國證監會：北交所新股上市首日無漲跌幅限制 自次日起限制為30%
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中國證監會周五 (3 日) 表示，剛宣布成立的北京證券交易所將實行連續競價交易，新股上市首日不設漲跌幅限制，自次日起漲跌幅限制為 30%，增加市場彈性。
證監會強調，關於北京證券交易組建的主體，堅持金融供給側改革，以新三板精選層為基礎組建北京證券交易所，提升了精選層的法律定位和功能。
證監會公眾公司部主任周貴華指出，證監會今日起就北交所基礎制度安排向社會公開徵求意見。北交所將總體平移新三板精選層上市、交易、轉板、退市等基礎制度，堅持合適的投資者適當性要求，形成契合中小企業特點的差異化安排。
周貴華指出，北交所新增公司來源於在新三板創新層掛牌滿 12 個月的公司，維持新三板市場層層遞進的結構，北交所將突出專精特新的特點，明確簡便、包容、精準的發行條件。
他表示，新三板市場已形成了三個市場層次，北交所設立後，精選層掛牌公司將全部轉為北交所上市公司。後續北交所上市公司，將從符合條件的精選層掛牌公司中產生。
周貴華表明，北交所後續工作包括：
- 一是抓緊出台各項規則，包括各類行政規章及配套的規範性文件，全國股轉公司也將出台相關自律規則，構建北交所的發行上市、信息披露等製度體系。
- 二是做好技術準備，保障北交所平穩開市。證監會將指導相關單位，以精選層技術系統為基礎，推進北交所的技術系統改造，盡快完成測試和開市前的準備。
- 三是抓緊完成北交所主體的設立工作，證監會將指導全國股轉公司，按照規定盡快完成北交所的工商註冊登記，建立健全交易所的公司治理架構，為推進後續工作打牢基礎。
- 四是營造良好的政策環境，證監會將加強與其他部委的溝通協作，完善政策體系，提升服務實體經濟和中小企業發展的能力，強化市場監測，密切關注市場運行情況，同時嚴打違法違規，保障市場穩定運行。