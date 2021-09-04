缺工造成非農爆冷？經濟學家：通膨+低薪讓勞工沒有找工作誘因

美國勞動力市場陷入複雜處境，8 月非農數據僅增 23.5 萬人，但工資漲幅超越市場預期，職缺比接近歷史高點。有經濟學家表示，這並非單純用「缺工」就足以解釋，反而凸顯在高通膨環境下，雇主加薪仍無法鼓勵美國民眾就業。

加州大學勞工經濟學家 Enrique Lopezlira 與 Ken Jacobs 表示，隨著美國經濟自疫情中恢復，企業僱主在尋覓人才方面遇到困難。不過現階段的勞動力短缺並不代表沒有足夠的工人，而是有意願工作且能接受目前工資的人數不多。也就是說，問題並非缺工太嚴重，而是雇主給的工資太低。

雖然 8 月工資增加，但不代表每個勞工都有更好的工資和更大的工資議價權。不幸的是，事實上有數百萬勞工領低薪，而近來通膨壓力變大，使他們幾乎難以維持生計。

疫情讓這個現象更嚴重。過去 40 年來，普通勞工的工資成長得非常緩慢，1979 年來，工資與生產力差距顯著擴大，生產力成長 62%，工資僅成長 18%。

越來越多證據顯示，提高薪水和家庭收入的政策有助於減少種族差異，同時對從兒童、成人健康到公民參與等各個面向能帶來長期、正面的影響。

儘管目前美國有 29 個州已將基本工資提高到每小時 15 美元，但還需要更多的努力才能改善美國其他工人的薪資和工作條件。工會在這當中扮演關鍵角色，不僅改善薪資福利，也改善經濟差距，當某一產業有更多的勞工加入工會時，整個產業的工資就會上漲。

不過，勞工在勞資談判仍處於劣勢，勞資雙方的不平等已成為美國勞動力市場一大問題，目前正等待參議院投票的保護組織權法案 (PRO 法) 改變此現象，以擴大勞方談判權，並將是否加入工會的決定權交到勞工手中。