〈面板景氣反轉〉漲價紅利收斂 上游偏光板獲利承壓

電視面板下半年跌價趨勢不變，連帶影響顯示器、筆電等 IT 面板價格走弱，也預告面板廠上半年享受的漲價紅利正逐步收斂，市場認為，面板廠為求維持獲利，將進一步對上游材料成本進行管控、縮小價格彈性空間，壓抑偏光板廠明基材 (8215-TW)、誠美材 (4960-TW) 與力特 (3051-TW) 等相關廠商營運。

面板上游材料包含偏光板、驅動 IC、玻璃基板等，受過往幾年中國面板廠大舉擴張影響，整體顯示器產業進入循環低谷，面板廠苦於虧損狀態，連帶希望上游材料廠商共體時艱，導致過往上游材料價格調整空間有限。

然而，去年新冠疫情 (COVID-19) 爆發，催出遠距工作、線上教育需求大爆發，整體面板供不應求狀況延續至少一年，迎來產業最長復甦週期，也讓上游廠商得以有價格議價空間。

觀察上半年偏光板各季就均有 5-8% 漲幅，玻璃基板供應商康寧 (GLW-US) 也兩度喊漲價格，面板驅動 IC 廠更在漲價效益帶動下，第二季毛利率紛紛衝破 50%，改寫新高。

隨著面板報價漲勢趨緩，甚至出現下跌，市場認為，面板廠將不再照單全收上游材料漲價成本，也將使偏光板、驅動 IC、玻璃基板等價格再度遇壓。

對比面板產能，全球偏光板產能仍相對吃緊，台廠明基材、誠美材、力特近年也持續擴大布局高值化產品比重，力抗價格影響，對於市場擔憂面板價格走跌，恐連帶影響整體產業鏈獲利，明基材日前就指出，依目前偏光板價格、供需評估，認為下半年偏光板供需狀況將優於面板產業。