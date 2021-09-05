銀行再推美元優存 年息1%起跳

新台幣升值向來是換匯的好時機，加上聯準會可能年底前啟動縮表，可望拉抬美元升勢，看準國人對美元的偏愛，國銀再推美元優存，華銀針對企業戶、個人戶推出短天期優存，台新美元優存則採階梯式計息，最高可達 1.7%。

華銀 9 月新推出的美元優存，鎖定中小企業與個人戶，提供 4 個月期、年息 0.3% 美元優利定存專案，且不必搭配理財產品，只要以新台幣結購或自其他銀行匯入的美元新資金即可。

在存款門檻部分，單筆最低存款金額個人滿 1 萬美元，中小企業滿 5 萬美元，即可享有 4 個月存期、年利率 0.3% 的優惠美元定存利率，優於目前市場 4 個月期美元定期存款牌告利率 0.12%。

台新銀行美元定存，資金來源限制新承做資金或換匯資金，單筆最低門檻存滿 1000 美元、3 萬美元以下，存滿 3 個月期年息可達 0.8%；存滿 3 萬美元，3 個月期年息則可進一步拉高至 1.7%。

華銀表示，美國聯準會計劃縮減購債規模，為美元提供支撐力道，現階段進場布局美元可說是不錯的時機點，透過優存方案除了賺取息收，也可享有未來美元潛在升值機會，提供中小企業及個人資金多元布局有利方案。