〈紐約匯市〉非農就業遠遜預期 美元指數一度跌破92 周挫0.7%

美國 8 月非農就業新增 23.5 萬人，遠遜於市場預期的至少 70 萬人，牽動美國聯準會 (Fed) 啟動縮減購債，美元對主要貨幣周五 (3 日) 貶至近一個月低點，一周累計挫跌 0.7%。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣走勢的 ICE 美元指數 (DXY) 下跌 0.231% 至 92.104，稍早一度跌到 91.941，是 8 月 4 日以來最低。

道明證券期貨和外匯部門執行董事 JB Mackenzie 說，92 是重要支撐，DXY 在 8 月初跌破該水準後開始反彈。

美國勞工部周五公布，8 月非農就業新增 23.5 萬人，遠低於路透訪調經濟學家預估的 72.8 萬人，也較 7 月大幅降溫；7 月增幅從原先公布的 94.3 萬人上修為 105 萬人。失業率從 5.4% 降到 5.2%，符合市場預期。

8 月平均工資月增 0.6%，大於 7 月，年增率也攀升到 4.3%，優於預期。

就業報告幾乎排除了 Fed 在 9 月例行會議上宣布啟動縮減購債的可能性。這雖然不至於讓 Fed 完全停止今年內開始縮減購債，卻會牽動縮減的時機、步調和規模。

Mackenzie 說：「這讓大家對 10 月非農數據更焦慮，想知道是否有一股趨勢形成。Fed 試圖告訴大家，如果經濟繼續升溫，必要時會採取行動。透明度對市場很重要，因此我們尚未看到市場明顯下跌，因為市場覺得似乎得到明確的方向。」

同日公布的其他數據顯示，美國 ISM 服務業指數顯示 8 月景氣溫和成長，供應限制和價格飆漲有開始回落的跡象，代表即使美國第 3 季經濟成長減速，也將是暫時現象。

歐元兌美元紐約尾盤升值 0.15% 至 1.1891 美元，稍早觸及 1.1909 美元，是 7 月 30 日來最高。歐洲央行 (ECB) 下周四召開例行會議，本周 ECB 官員發表鷹派談話，加上數據顯示歐元區通膨率飆上 10 年高點，都支撐歐元。

日本首相菅義偉宣布本月底不角逐黨魁，代表可能辭去首相一職，日股大漲，但日圓反應平淡。非農報告公布後，日圓兌美元攀高，升值 0.29% 至 109.62 日圓。

加密貨幣延續漲勢，比特幣重返 5 萬美元大關，上漲 2.2% 至 50,358.39 美元。

以太幣 (ETH) 一度突破 4000 美元整數關卡，最高報 4,025，是 5 月 15 日以來首見。尾盤報 3,956.04 美元，上漲 4.48%。

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