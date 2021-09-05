機構：美國聯邦補助本周末停止 數百萬人失去失業救濟

去年，美國經歷了歷史上最大的經濟衰退，聯邦政府歷史性擴大了失業者的安全網。不過，由於相關救助即將停止，機構統計，約有 900 萬人將在美國勞動節前失去相關福利，另有約 300 萬人的每周救濟金將減少。

美國在去年 3 月通過 CARES 法案，將每周失業救濟金提高了 600 美元，之後降至 300 美元，為一些通常沒有資格獲取失業救濟的工人提供援助，主要受益者包括自我雇用者、零工和兼職人員。

國會在去年 12 月和今年 3 月兩次延長紓困，但拒絕了第三次延長。

加州大學柏克萊分校經濟學家 Sylvia Allegretto 表示，這將使一些人陷入糟糕的處境。由於許多原因，美國經濟還沒有完全恢復，而且疫情升溫，可能導致經濟在很長一段時間內不會完全恢復。

Delta 變種病毒讓原已不平衡的經濟復甦增加了壓力。美國 8 月份增加了 23.5 萬個工作職務，較 6 月和 7 月約 100 萬個顯著放緩。

一些經濟學家則主張，當前紓困應該結束，因為增強的聯邦福利提供了留在家中而不是尋找工作的動力。

6 月份有創紀錄的 1000 萬個職位空缺，超過了正式失業人數。這種動態導致一些經濟學家質疑為什麼失業者不急於找工作。

右翼智庫 Heritage Foundation 研究人員 Rachel Greszler 表示，在一些企業還在努力維持正常營運時，很難證明一個鼓勵人們不工作的計畫是合理的。

但失業民眾也抱怨，不知道本周末之後該如何支付帳單。在餐館工作，42 歲的 Varick Jones 指出，到目前為止，他和友人的求職都沒有成功，只能靠紓困支持，現在不知該做什麼。