陸廠進逼 韓企在中國營收、純益率、市占均下挫

周一 (6 日) 韓聯社報導指出，與 2016 年相比，韓資企業在中國的業務，包含營收、純益率、市佔率均呈現下滑，表現遠不足日企。

韓國全國經濟人聯合會今日表示，在針對 2016 年以來於中國投資的韓國企業進行業績分析後發現，營收前 100 大的企業中，有揭露數據的 30 家大型企業 2019 年在中國營收達 117.1 兆韓元，較 2016 年下滑 6.9%。平均純益率由 2016 年的 4.6% 降至 2019 年的 2.1%，下挫 2.5 個百分點。

而三星電子、現代汽車等 30 家大型韓企的境外銷售額中，在中國銷售額比重也從 2016 年的 25.6% 下滑至 2020 年的 22.1%，下滑 3.5 個百分點。

(圖片: AFP)

根據進出口銀行資料顯示，在中國營運的韓企，其銷售總額由 2016 年的 1870 億美元降至 2019 年的 1475 億美元，下滑 21.1%，是自從 2013 年來到最高點後逐年下滑。

2015 年以來，韓企在中國企業和雇員總數也在不斷減少，去年韓國對中國直接投資年減 23.1%。韓國全國經濟人聯合會分析稱，2018 年的中美貿易戰導致華為等中國企業採購韓國半導體的需求減少，而與當地企業競爭擴大也是韓企銷售下滑的原因。

不過在對比之下，日本企業在中國的營運相對韓企強勁。數據顯示在中國營運的日本企業，其銷售總額由 2016 年的 47.6 兆日元下滑至 2019 年的 47.1 兆日元，只有小跌 1.1%。至於純益率，日企同期只下滑 0.2 個百分點達 5.3%。

近年來，韓國汽車、智慧手機、化妝品的在中國市佔率不斷下滑。韓系車款在中國市佔率由 2016 年的 7.7% 降至 2020 年 1 至 9 月的 4%，而日系車款比重卻在同期提高 7.2 個百分點達 22.3%。

韓系化妝品在中國進口化妝品中比重由 2016% 的 27% 下滑到 2020 年的 18.9%，同期日系化妝品比重則是提高 8 個百分點至 24.8%。另一方面，在華為、小米等中國競商的步步緊逼下，韓系手機在中國市佔由 2016 年的 4.9% 降至 2019 年的 1% 以下。

