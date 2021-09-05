陶冬：非農就業驟跌 歐洲政策待變

瑞士信貸第一波士頓董事、亞洲區首席經濟分析師陶冬在個人部落格發文，表示美歐上週經濟數據出人意料，歐盟地區的八月份通貨膨脹狂升至 3%，超出 ECB 的政策目標一個百分點，美國八月份非農就業增加 235K，遠遠低過市場預期，可能影響之後決策。

以下為部落格全文：

上週，大西洋兩岸分別爆出一個出人意料的經濟數據，均會對貨幣政策帶來重大影響，不過它們的最終結果卻不相同。美國八月份非農就業增加 235K，遠遠低過市場預期。市場預期聯儲政策轉身的時間點可能推後，美股再創新高。歐盟地區的八月份通貨膨脹狂升至 3%，超出 ECB 的政策目標一個百分點，市場預計 ECB 不得不提早宣布減少購債，德法意國債被拋售，債券利率上升，歐股受壓，歐元對美元匯率上揚，美元指數走軟。墨西哥灣颶風離去，石油價格恢復平穩。非農數據和美元匯率在週五帶動黃金價格攀升。同一天，日本首相菅義偉突然宣布不尋求連任自民黨總裁，市場期待能夠刺激經濟的新首相，日經 225 指數大升。中國宣佈設立北京證券交易所，A 股市場情緒受到鼓舞。比特幣上週再度突破五萬美元。

八月份美國非農就業增加了 235K，遠遠低過市場預期的 730K。數據反轉的主要原因是德爾塔病毒所帶來的二次疫情。休閒和旅館業過去六個月每個月增加 350K 就業，八月份則是零增長。餐廳就業縮減了 42K，零售減少了 29K。醫療保健和建築業也幾乎沒見增長。疫情令就業市場突然轉冷，估計九月也不會有改善，最早要等到十月份，比較可能是十一月份聖誕季節開始後才有明顯好轉，而此也要看疫情的演繹。恰恰此時，美國政府的疫情救援補貼卻或已經結束，或即將結束。

這組就業數據，減輕了聯儲立即宣布啟動減少購債程序的壓力，貨幣政策的轉身時機具有較大的不確定性。聯儲主席鮑威爾在 Jackson Hole 會議上，將未來的政策走向與就業掛鉤，而就業市場出現了新的意外，筆者相信公開市場委員會在九月會議上正式宣布減少購債規模，實施 tapering 的可能性大致消失了。

不過，聯儲在調整購債計劃上，已經花了很大的精力和資源來引導市場和媒體，這個程序一旦開始，除非發生巨大意外，筆者相信聯儲啟動退出的方向不會改變，在時機上和語調上就可以更從容一點，更鴿派一點。仍然預計聯儲在年內宣布開始減少購債數量，實質操作則可能在今年 12 月或明年 1 月開始執行。

與此同時，歐盟區八月份 CPI 通貨膨脹飆升到 3%，遠遠市場預期，也高過歐洲央行自己設立的 2% 政策目標。儘管 ECB 最近把政策目標從 2% 以下更改成 2% 左右，但是 3% 這個數字還是比較難看，未來幾個月估計還會進一步上揚。市場擔心歐洲央行最快在本週的會議上，就決定減少購債規模。

美國的通貨膨脹比歐洲更高，工資上漲得更快，不過聯儲自己可以說了算。歐洲央行就受到更大的政治壓力，尤其來自以德國為首的北部國家。所以歐洲央行需要對此更敏感，可能需要作出更迅速的反應。

歐洲央行目前實施的是 1.85 萬億歐元的 PEPP 計劃，也就是疫情緊急購買計劃，每月購債規模為 800 億歐元，現在還剩下大約 5000 億歐元買債額度。法國央行行長、歐洲央行管理委員會成員前幾天出來表示，政策制定時候要考慮融資情況，這個被市場認為是在暗示可能調整購債規模。本週 ECB 會議之後總裁拉加德主持的記者會會很有看頭。這次預計她暗示未來會調整買債規模，同時強調這並不代表結束 PEPP 計劃，也未必與加息掛鉤。

美歐貨幣政策同時轉身，有必要注意全球範圍內的流動性風險、槓桿風險和市場情緒風險。

本週有兩大焦點，第一個是歐洲央行的例會，估計政策不變，但可能暗示調整買債的速度。第二個是日本自民黨內部角逐總裁的人選，估計有力參賽者陸續報名下場。市場希望看到更願意財政刺激的人上台。美國有勞工節假期，交易和數據發放停止一天。

本週記闡述作者對經濟、政策與市場的理解、認識，為個人觀點，並非投資建議或勸誘