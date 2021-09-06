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本週操盤筆記：Fed經濟褐皮書、澳洲央行9月會議、中國數位碳中和論壇

鉅亨網新聞中心
本週操盤筆記　(圖片：AFP)
本週操盤筆記　(圖片：AFP)
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本週重點國際財經大事包括：Fed 經濟褐皮書、澳洲央行 9 月利率會議、中國數位碳中和論壇，其中市場最為關注 Fed 經濟褐皮書。

本週操盤筆記 (0906-0910)

1.Fed 經濟褐皮書：

週四 (9 日) 聯準會 (Fed) 將發表最新的經濟褐皮書，針對美國經濟前景包括勞動力市場和通膨前景，給出最新展望。

美國勞工部上週五 (3 日) 公布 8 月非農新增就業 23.5 萬人，遠遜市場預期，創今年 1 月以來最差表現；失業率則降至疫情爆發以來新低，報 5.2%，符合市場預期。

無論是華爾街分析師還是美國總統拜登都指出，8 月非農就業報告遠遜預期，主因是 Delta 變種病毒引發疫情反撲，拖累美國經濟復甦。

2. 澳洲央行 9 月利率會議：

週二 (7 日) 澳洲央行將召開 9 月利率會議，市場預期將維持基準利率在 0.10% 不變。

市場預期，儘管當前澳洲經濟復甦強於預估，但近期新一波的 Delta 防疫封鎖可能會導致近期失業率上升，並使得第三季的 GDP 萎縮。

3. 中國數位碳中和論壇：

週二 (7 日) 中國將召開首屆數位碳中和論壇，論壇主題為「數位助力，綠色發展」，市場聚焦是否有更多有關碳中和的政策商機。

4. 多位 Fed 官員發表談話：

本週包括紐約 Fed 主席威廉斯 (John Williams)、Fed 理事鮑曼 (Michelle Bowman)、舊金山 Fed 主席戴利 (Mary Daly,) 皆將發表談話，三人皆在 2021 年 FOMC 上具有投票權。

市場關注，自 Fed 7 月會議以及全球央行年會傑克森霍爾 (Jackson Hole) 之後，美國的 Delta 疫情依然沒有趨緩，而 Delta 疫情嚴峻似乎正可能令 Fed 票委們推遲 Taper。

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