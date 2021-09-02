〈美股熱門股〉安霸前景看旺飆漲27% Workhorse遭SEC調查跌近7%

安霸前景看旺 飆漲 27.41%

美國視覺晶片廠安霸（Ambarella）(AMBA-US) 周三（1 日）公布亮麗的第二季財報與財測，股價飆漲 27.41% 至每股 131.96 美元，盤後續漲 9%。

安霸第二季營收年增 58% 至 7,930 萬美元，經調整後每股獲利報 0.35 美元，分別優於市場分析師預估的 7,570 萬美元與 0.25 美元。

安霸預估第三季營收約在 8,800 萬美元與 9,200 美元之間，而財測的中間值 9,000 萬美元是該公司自 2016 年同季以來未曾達到過的單季銷售總額。

安霸執行長王奉民將第二季強勁的業績表現歸功於攝影鏡頭攝影鏡頭晶片銷售，這兩種晶片約占第二季營收 90%。

王奉民說，雖然整個產業的供應鏈挑戰依舊存在，但預期 2022 會計年度將會是營運重大轉折，未來發展倍受期待。

Stifel 分析師看好安霸業績將優於預期，因為該公司晶片在先進的駕駛輔助系統中占有一席之地，並維持買入（Buy）評等與美股 140 美元的目標價。

Workhorse 遭 SEC 調查 挫跌 6.83%

華爾街日報（WSJ）周三報導，電動車廠 Workhorse(WKHS-US) 目前正遭受美國證券交易委員會 (SEC) 秘密調查，消息傳出後該公司股價挫跌 6.83% 至每股 9.14 美元。

據報導，SEC 在一封信件中披露執法主管機關對該公司展開調查，但報導並未提及調查內容與細節。Workhorse 與 SEC 對此並未回應。

Workhorse 是電動車新創公司 Lordstown(RIDE-US) 的初期投資者之一。幾個月前 Lordstown 遭做空機構 Hindenburg Research 指控訂單灌水，有誤導投資人之嫌後，對此 Lordstown 進行內部調查，但隨後執行長 Steve Burns 就閃辭。Burns 曾任 Workhorse 執行長。

富國銀行恐遭監管機構制裁 下跌 4.92%

彭博報導，美國監管機構對富國銀行（Wells Fargo）(WFC-US) 賠償先前醜聞受害者的進度感到不滿，可能實施新的制裁，周三富國銀行股價聞訊下跌 4.92% 至每股 43.45 美元，盤後續跌。

知情人士透露，美國貨幣監理署（OCC）與消費者金融保護局（CFPB）已向富國銀行表示對進度不滿意，並警告將採取新的制裁措施。

知情人士說，富國銀行三年前與上述兩間監管機構簽下和解協議（consent order）之後，持續爭取更多時間完成協議進度，目前還不清楚監管機構核是會繼續調查。OCC、CFPB、富國銀行發言人對此消息拒絕回應。