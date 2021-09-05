ECB決策會議前 歐盟官員稱過早收緊將犯下「大錯」

據《彭博》報導，歐盟經濟事務專員 Paolo Gentiloni 本周警告，過早收緊歐元區貨幣政策將會犯下「大錯」。

Gentiloni 在義大利切爾諾比奧舉行的 Ambrosetti 論壇期間表示，官方正在監測歐元區通膨狀況，現在應該做的是準確做好監測，而不是過早做出結論。

他說：「我認為那會是一個大錯，因為主流共識是目前的通膨仍然是一種暫時現象。」

由於新冠疫情遠未結束，歐元區和美國的決策者正在權衡通膨風險和維持經濟復甦的必要措施。歐洲央行將於周四 (9 日) 做出下一次政策決定。

Gentiloni 表示，歐洲必須避免重蹈 10 多年前金融危機期間所犯下，「過早回歸正常的錯誤」。

歐元區 8 月消費者價格年增 3%，創下十年來最高紀錄，超過了歐洲央行 2% 的中期目標。

歐洲央行管理委員會成員 Yannis Stournaras 周三強調，不要對通膨飆升反應過度。這位希臘央行總裁表示，大多數估計表明，價格上漲加速是由於暫時的供應鏈瓶頸造成的。

一些經濟學家認為，在經濟前景改善的前提下，將可以使決策者在 9 月份把每月 800 億歐元的購買步伐減緩，到明年 3 月降至大約 500 億歐元，並預計年底會做出這一決定。

Bantleon Bank AG 資深經濟學家 Joerg Angele 表示，決定何時停止抗疫緊急購債計畫還為時尚早，但降低每月購買規模是合理的，尤其是融資環境自 6 月以來已經改善。

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