幾內亞發生軍事政變 供應擔憂推升鋁價漲至10年高點

由於幾內亞的政治動盪，加劇了對製造金屬所需原材料供應的擔憂，鋁價攀升至十多年來的最高水準。

幾內亞周日 (5 日) 突然發生軍事政變，總統被扣押，憲法被廢。特種部隊負責人 Mamady Doumbouya 上校在國家電視台發布聲明，呼籲軍隊支持他。由於這個非洲國家是鋁土礦的主要生產國，占中國鋁進口的一半以上，這一變動立即帶來市場波動。

倫敦金屬交易所 (LME) 的鋁價周一 (6 日) 上漲 1.8%，至每噸 2775.50 美元，為 2011 年 5 月以來最高。中國期鋁價格一度上漲 3.4% 至 2006 年以來的最高點，隨後漲幅縮小到 1.8%。

倫敦鋁價今年已上漲約 40%，因全球大規模的刺激措施激發了需求。而最大的生產國中國的冶煉廠，在季節性電力緊縮期間努力維持產量，北京方面則試圖控制全國的碳排放。

俄鋁創辦人 Oleg Deripaska 在 Telegram 上發文表示，幾內亞局勢可能對市場造成嚴重影響。

北京 Antaike Information Development Co. 首席鋁業分析師 Xiong Hui 表示，鑑於中國從幾內亞購買了大量鋁土礦，投資者非常擔憂，儘管目前還沒有中斷的報導，最終影響的程度將取決於局勢的發展。

在幾內亞擁有鋁土礦項目的最大生產商中國鋁業 (2600-HK)(601600-CN) 公司表示，其所有運營均正常，其在中國的工廠鋁土礦庫存充足。中國鋁業在港股一度漲至 10%，漲幅到下午縮小至約 6%。