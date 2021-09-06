〈劉揚偉談半導體〉買旺宏6吋廠 可解決電動車三大問題

鴻海 (2317-TW) 董事長劉揚偉今 (6) 日表示，電動車目前有三大問題，充電時間太長、續航力不夠、價格較油車貴，碳化矽 (SiC) 是解決三個問題的關鍵技術，也是鴻海買下旺宏 (2337-TW)6 吋廠的原因。

劉揚偉表示，鴻海一直追尋一個原則，就是如何替客戶解決問題，從電動車成本結構來看，有 30-40% 在電池，另外 30-40% 則是半導體，其中又有相當大一塊跟功率元件有關。

劉揚偉進一步指出，鴻海買下旺宏 6 吋廠，加上新投資，將晶圓廠轉換去做 SiC，等同掌握解決電動車三大問題的關鍵技術，不過新竹 6 吋廠將以研發及小量產為主，大量產會尋求其他方式，目前也持續和多家世界級半導體公司展開合作討論，會在適當時間宣布半導體領域合作案。

鴻海旗下夏普在日本福山也有一座 8 吋廠，另外，鴻海也轉投資馬來西亞 8 吋晶圓廠 SilTerra，搭配新竹的 6 吋廠，劉揚偉表示，將瞄準 Power、RF、CIS 等應用，並積極備妥產能，滿足客戶需求。

此外，鴻海研究院的半導體研究所，第三代半導體也是研究項目之一，劉揚偉表示，要透過產學合作，再創下一個等同於矽半導體產業榮景。