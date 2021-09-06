台股上沖下洗 外資加碼近百億 三大法人土洋對作買超82.68億元

台股今 (6) 日走勢震盪，盤中在護國神山台積電領軍下，一度漲逾百點，站上 17600 點，但 IC 設計股賣壓出籠，航運股也遭空方狙擊，終場指數翻黑下跌 21 點，收在 17495 點，外資持續買超近百億，三大法人土洋對作買超 82.68 億元。

加權指數成交值 3732.77 億元。觀察籌碼面變動，外資上周五加碼買超 320 億元後，今天再敲進 96.01 億元；投信轉為賣超 12.51 億元；自營商也小賣 0.82 億元，三大法人合計買超 82.68 億元。

晶圓代工漲價題材持續發酵，台積電午盤漲勢擴大，一度漲近 3%，衝上 638 元，創 6 個多月新高，終場收 631 元，貢獻大盤約 91 漲點；聯電掀起多空激戰，早盤獲利了結賣壓出籠，一度跌至 68.3 元，隨後又漲至 72 元，續寫新紀錄，尾盤則翻黑收 69.9 元；世界先進營運獲法人看好，股價勁揚逾 4%。

市場認為，晶圓代工漲價將壓縮 IC 設計獲利空間，使得相關族群人氣退燒，聯發科領跌 2.5%，失守 900 元關卡，驊訊、茂達亮燈跌停，新唐、聚積、鈺創等也大跌逾半根停板。驅動 IC 廠也越來越難漲價來轉嫁上游成本壓力，市場賣壓出籠，龍頭廠聯詠重挫半根停板，最低跌至 430 元，創 7 個月新低，天鈺 、矽創雙雙大跌逾 8%。

多家外資看好 ABF 載板三雄營運，南電 8 月營收創歷史次高，市場看好下半年價格續揚，帶動股價走揚，南電終場大漲 6%，收 453.5 元，改寫歷史新高價，景碩同步勁揚 4.5%，收在全場最高 229 元，欣興漲多拉回收小黑。

傳產方面，中鋼 10 月盤價看漲，鋼市第四季前景看好，推升股價勁揚逾 3%，一度站上 39 元，旗下子公司中鋼構、中鴻也在盤上表現。航運股依舊萎靡不振，貨櫃三雄重挫 4-6%，散裝族群包括四維航、慧洋 - KY、台航、新興、裕民等跌勢也相當重。