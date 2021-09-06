〈焦點股〉面板報價向下 驅動IC股獲利有壓賣壓出籠

面板報價持續向下，不僅面板雙虎獲利有壓，驅動 IC 廠也越來越難漲價來轉嫁上游成本壓力，今 (6) 日市場賣壓出籠，龍頭廠聯詠 (3034-TW) 股價重挫半根停板，創 7 個月新低，天鈺 (4961-TW)、矽創 (8016-TW)、敦泰 (3545-TW) 等也遭到空方鎖定。

品牌廠下半年購物節旺季備貨需求轉趨保守，9 月面板跌勢將持續，跌幅恐擴大，其中 32、43 吋等中小尺寸電視面板價格已跌回年初時的水準，面板廠將不願再以更高價格購入零組件，避免「高價庫存、低價販售」，驅動 IC 廠面臨晶圓廠漲價，拿不到產能，加上下游面板廠能接受的漲價空間縮小，下半年獲利動能恐受壓抑。

台股今天走勢震盪，半導體族群表現兩樣情，晶圓代工雙雄台積電、聯電依舊是盤面多頭指標，但 IC 設計股遭空方狙擊，其中，驅動 IC 廠營運有壓，賣壓隨之出籠，聯詠大跌近 5%，最低跌至 433 元，為今年 2 月上旬以來新低。

此外，敦泰近來股價跌勢止不住，今天再下挫逾 3%，最低跌至 172 元，累計 1 個月以來的跌幅超過 3 成；天鈺、矽創午盤後跌幅擴大，同步重挫逾 8%。