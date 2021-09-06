台積電一夫當關抗賣壓 台股多空激戰小跌21點收17495點

台股今 (6) 日上沖下洗，台積電仍為盤面多頭指標，中鋼也領軍鋼鐵股在盤上表現，指數一度漲逾百點，站上 17600 點，但 IC 設計股賣壓出籠，航運股也遭空方狙擊，終場指數翻黑下跌 21.62 點，收在 17495.3 點，上下震盪多達 172 點，成交值 3732.77 億元。

漲價題材持續發酵，台積電今日午盤漲勢擴大，一度漲近 3%，衝上 638 元，創 6 個多月新高，終場收 631 元，貢獻大盤約 91 漲點；聯電掀起多空交戰，早盤獲利了結賣壓出籠，一度跌至 68.3 元，隨後又漲至 72 元，續寫新紀錄，尾盤則翻黑收 69.9 元；世界先進獲法人看好，股價勁揚逾 4%。

市場認為，晶圓代工漲價將壓縮 IC 設計獲利空間，使得相關族群人氣退燒，聯發科領跌 2.5%，失守 900 元關卡，驊訊、茂達亮燈跌停，新唐、聚積、鈺創等也大跌逾半根停板。

面板報價 9 月持續看跌，32、43 吋中小尺寸電視面板價格已跌回年初時水準，雙虎下半年獲利壓力增加，友達、群創早盤一度跌破 16 元，幾乎回到今年初的起漲點，但午盤後吸引低接買盤進場，跌幅收斂至 2% 以內，彩晶跌幅也收斂至 2%。

面板報價持續向下，不僅雙虎獲利有壓，驅動 IC 廠也越來越難漲價來轉嫁上游成本壓力，市場賣壓出籠，龍頭廠聯詠股價重挫半根停板，最低跌至 430 元，創 7 個月新低，天鈺 、矽創雙雙大跌逾 8%，敦泰也下跌超過 3%。

傳產方面，中鋼 10 月盤價看漲，鋼市第四季前景看好，推升股價勁揚逾 3%，一度站上 39 元，旗下子公司中鋼構、中鴻也在盤上表現。航運股依舊萎靡不振，貨櫃三雄重挫 4-6%，散裝族群包括四維航、慧洋 - KY、台航、新興、裕民等跌勢也相當重。