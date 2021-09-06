宏達電8月營收3.66億元 寫同期新低 前8月32.64億元

宏達電 (2498-TW) 今 (6) 日公告 8 月營收，在未有新機產品加持下，單月營收降至 3.66 億元，寫同期新低，月減 2.01%、年減 15.29%；前 8 月營收 32.64 億元，年減 3.69%。

宏達電表示，隨著 XR 生態鏈趨於完善，各產業紛紛投入 XR 商用領域的解決方案，在教育培訓、影視與遊戲等都有不錯的成績，此外，也在全球推出 ISV 合作夥伴計畫，廣邀開發者與品牌加入 Vive Reality 生態圈，目前全球已經有 50 多個合作夥伴簽署合作計畫。

宏達電指出，旗下 VIVE X 加速器和虛擬實境風投聯盟 (VRVCA) 共同舉辦虛擬路演，來自 5 個國家、10 個 AR/VR 創業團隊展示元宇宙 (Metaverse)、非同質化代幣 (NFT) 以及光場傳輸 (Hologram) 等前沿技術，並在醫療、培訓、線下娛樂等領域提出解決方案，再次掀起 XR 投資熱潮。

宏達電強調，公司近年積極轉型，並從 B2C 領域橫跨到 B2B 市場，藉此打造更多元化的商業模式，尤其 B2B 垂直市場，未來策略將是持續強化 VR 生態系統，並投資相關軟體應用。