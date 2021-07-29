宏達電Q2虧損收斂至5.5億元 每股虧0.68元 上半年-1.92元

宏達電 (2498-TW) 今 (29) 日公布財報，受惠推出兩款 VIVE 新品和 VR 商用解決方案，第 2 季毛利率達 29.9%，連 14 季提升，稅後虧損 5.5 億元，虧損較首季、去年同期大幅收斂，每股虧損 0.68 元；上半年虧損同樣減少、達 15.75 億元，每股虧損 1.92 元。

宏達電第 2 季營收 13.5 億元，季增 14.8%、年增 0.44%；毛利率 29.9%，季增 0.9 個百分點、年增 3.42 個百分點；營利率 - 77.8%，稅後虧損 5.5 億元，營益率與稅後虧損皆較首季、去年同期大幅減少，每股虧損 0.68 元。

宏達電上半年營收 25.24 億元，年減 5.57%；毛利率 29.45%，年增 3.05 個百分點；營利率 - 92.2%，稅後虧損 15.75 億元，也皆較去年同期收斂，每股虧損 1.92 元。

宏達電表示，第 2 季以線上方式舉辦 HTC 全球 VR 大會 VIVECON 2021，並發表兩款 VIVE 新產品和全方位 VR 商用解決方案，兩款新品分別為全球首款 5K 旗艦級 VR 的 Focus 3，以及 VIVE Pro 系列新品 VIVE Pro 2，兩款新品均具有 5K 螢幕解析度及 120 度廣角視野，為業績挹注新動能。

董事長王雪紅指出，疫情成為加速數位革命的催化劑，全球各地開始將 VR 虛擬實境融入生活，讓公司取得先機，期盼今年又是宏達電豐收年，再創造營運佳績。