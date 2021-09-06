中菲行8月營收續創高 前8月逼近去年全年

貨攬業者中菲行 (5609-TW) 今 (6) 日公布 8 月合併營收達 34.73 億元，月增 11.49%，年增 91.69%，連 3 個月創單月新高，累計前 8 月合併營收 218.79 億元，年增 48.96%，超越去年前 11 月營收，逼近全年 225 億元。

中菲行表示，8 月海運業務營收達 15.62 億元，年增幅 199.8%，占集團總營收比重達 45%。

隨著部分貨物海轉空、電子新品陸續出貨，加上空運逐漸進入傳統旺季，中菲行 8 月空運營收 17.93 億元，年增 54.5%，占營收比重 51.6%。

累計前 8 月，中菲行海運營收 94.11 億元，年增 118.2%，占營收比重 43%，空運 115.92 億元，年增 22.3%，佔營收比重 53%。

凱基投顧統計，全球伺服器和電競應用的 GPU 半導體較平均低於 0.7 個標準差、汽車應用半導體較平均低於 0.8 個標準差，而全球運動休閒服飾和自行車品牌廠庫存偏低，隨著各國經濟活動逐漸回復，預料拉貨潮將持續至明年初。

在強勁回補庫存需求帶動下，貨攬業者表示，目前海空路運輸艙位供給持續吃緊，海空運市場持續熱絡無虞。