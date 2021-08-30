疫情反覆+旺季 亞系外資估海運業獲利仍有上修空間

亞系外資出具最新報告指出，在烟花颱風影響、疫情反覆和旺季效應下，塞港問題加劇，貨櫃和散裝航商等待時間越來越長，支撐海運運價上漲，看好第三季之後海運業者獲利仍存在上漲空間，並對長榮 (2603-TW) 給出目標價 185 元。

亞系外資指出，過去一個月船舶停留等待時間大幅增加，貨櫃船舶增加 2.4%，散裝船增加 3.3%。

截至 8 月 24 日，全球集裝箱船隊運力的 32.7% 卡在港口。

散裝船也面臨同樣的問題，第三季散裝船隊運力約 29% 卡在港口，等同約 1.5% 的額外運力被占用，使供給面更加吃緊。

亞系外資列出目前全球前 10 大壅塞港口，其中涵蓋中國 4 個港口，同時，東南亞疫情升溫尤其是越南，正進一步擾亂供應鏈。

亞系外資說明，截至 8 月 26 日全球約 16% 的散裝船隊運力在港口停靠，且其中約有 3 分之一是在中國港口外等候，此反映疫情造成的延誤，此恐導致巴拿馬型船舶需要數周時間才能卸下貨物。

目前 Capesize 的日租金已高達 51000 美元，隨著時序接近散裝傳統旺季，亞系外資認為，穀物、巴西鐵礦石和煤炭需求復甦，將陸續帶動出貨動能。