外資加碼面板三傑 晶圓雙雄買賣不同調

台股今 (6) 日在台積電撐盤下，一度大漲逾百點，終場不敵賣壓出籠，翻黑下跌 21 點，收在 17495.3 點，三大法人土洋對作，合計買超 82.68 億元，其中，外資加碼近百億元，大舉加碼面板三傑，對晶圓雙雄則不同調，加碼台積電 1.7 萬張，調節聯電逾 6.5 張。

期貨方面，外資今日也減碼 3523 口空單，空單未平倉口數降到 16296 口，投信則減碼 233 口多單，多單未平倉口數來到 805 口，自營商也減碼 455 口多單，多單未平倉口數降為 6322 口。

觀察外資已連二買，繼上周五加碼台股 320 億元後，今日再買超 96.01 億元，且不畏面板報價走弱，大舉敲進面板三傑，買超群創 66171 張居冠，友達、彩晶也各有 30311、17524 張，同時加碼中鋼 53348 張，晶圓代工龍頭台積電也有 17154 張，買超逾 107.89 億元，其他還包含國泰智能電動車、陽明、國泰台灣 5G+、元大台灣 50、光磊等。

外資對晶圓雙雄則不同調，賣超聯電 65238 張居冠，華泰 13130 張居次，富邦金、臺企銀也各有 12638、12400 張，菱生 11920 張、頎邦 11863 張、定穎 10699 張皆逾萬張，其他還包含中環、中石化、日月光投控等。

投信則轉為賣超 12.51 億元，大砍華航 3999 張，茂達、強茂也各有 3178、2799 張，長榮同步被調節 2703 張，其他包含寶成、億光、新唐、矽創、萬海、晶相光都達逾千張。

投資買超方面則與外資對作，加碼聯電 5016 張居冠，中鋼也有 4422 張，合晶、金像電、順德、南電等均有千張之上，其他還包含世界、國泰金、奇鋐、中鴻等。