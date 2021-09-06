〈房產〉台灣中、南部大型公園宅 台中水湳中央公園週邊交易最旺

公園綠地具備休憩、運動的功能，向來是民眾購屋重要參考指標，房仲業者據內政部實價登錄，統計近一年台灣中南部指標公園周邊 700 公尺內、屋齡 2 年以上的中古屋交易量及房價變化，發現以台中中央公園周邊交易表現最為亮眼，共成交 376 件，其次是高雄都會公園周邊，成交量 324 件。

房仲統計 2018 年 6 月至 2019 年 5 月與 2020 年 6 月至 2021 年 5 月房價發現，台中中央公園、彰化景觀公園呈現「價平」現象，漲幅不到 1 成，周遭生活圈房價相對穩定。台南公園則因周邊以透天為主，土地價值占比較高，進而拉高平均單價，房價漲幅 19.2% 居冠，高雄都會公園和嘉義公園則分別以 14.8% 和 14.7% 居次。

台中水湳中央公園前身為水湳機場，在 2020 年 12 月 6 日啟用，面積約 67 公頃，比台北大安森林公園大 2.5 倍，永慶不動產台中經貿敦化加盟店店長余俊潔說明，中央公園所在的水湳經貿園區，投入多項大型公設，像公園北側有國際會展中心、台中綠美圖、水湳轉運中心等，在綠地、建設題材帶動下，話題性不斷，許多預售小坪數推案已站上 4、5 字頭。

就公園附近中古屋市場來看，以集中於逢甲商圈、水湳市場一帶的 3 房大樓為購屋主力，余俊潔指出，年輕首購族、科技業從業人士偏好公設比低、坪數約 30-40 坪的住宅，目前屋齡介於 20 至 30 年平均每坪單價落在 21-24 萬元，15-20 年則每坪單價約 27-28 萬元，而 10 年內產品已漲破 3 字頭。

余俊潔指出，水湳中央公園位於西屯區、北屯區交界，地理位置優越，鄰近中清交流道、74 線快速道路，科湳愛琴橋的開通，帶進中科消費人潮，吸引連鎖大型品牌進駐，支撐當地商業、生活需求，近年來中國醫藥大學及逢甲大學都在園區內規畫新校地，加上未來台中捷運橘線行經，串連台中國際機場、中科園區，前景備受看好。

此外，具大型綠地的水湳經貿園區，和七期相比，住宅綠覆率高、密度低，大樓樓高限制在 9 樓以下，環境舒適不擁擠，部分住宅規劃生態透天別墅，總價約 5,000、6,000 萬元左右，吸引金字塔頂端人士置產。