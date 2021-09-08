〈房產〉北市熱門捷運站周邊宅 中山、大同關注度最高

今年 5 月中全台防疫提升到三級警戒，不少消費者轉向線上賞屋的服務，房仲業者統計，就雙北市捷運宅的點閱關注度而言，台北市中山區及大同區交界處的四個捷運站點周邊最受關注；新北市則是以新埔民生站及景安站周邊的點閱量最高。

永慶房屋研展中心副理陳金萍指出，盤點台北市熱門點閱的捷運站，前四名的雙連站、中山國小站、中山站及民權西路站皆位於中山區及大同區的交界處，屬於同一生活圈，其中，中山國小站近一年交易量更達 425 件，是交易最熱絡的捷運站。

陳金萍說明，中山區、大同區一帶因區位條件佳、生活機能成熟而受到許多消費者的青睞，從交通條件來看，除了本身及即具有淡水信義線及中和新蘆線的雙捷運線機能，再加上鄰近台北車站的優勢，不論是要轉乘台鐵、高鐵或是機場捷運也都相當方便；生活機能上，附近不僅有傳統的晴光市場、雙連市場，還有家樂福量販店及多家全聯超市供民眾不同的採買選擇，除此之外，金融機構、百貨商場、生活日用品以及各式餐飲店家一應俱全，商業活動相當熱絡，能夠輕鬆滿足食、衣、住、育、樂等多元需求。熱門的點閱社區包括「基泰之星」、「中山文華」、「四季芳庭」及「富御」等。

至於新北市的排名，最熱門的捷運站由新埔民生站奪下，而相鄰的新埔站也同樣受到關注，排行第三；排行第二的景安站與第四名的永安市場也是相鄰的站點，且交易量分別達 433、354 件，交易熱度相當高。陳金萍表示，新埔民生站及新埔站周遭商圈及能成熟，尤其是文化路兩側更是熱鬧，一旁就有三猿購物商場，此外，致理科技大學周遭有許多商家，也是周遭住民相當依賴的商圈；交通上，坐擁板南線以及環狀線的雙捷運優勢，如果有長途移動的需求，距離板橋站也僅一站之隔，只需三分鐘就能輕鬆轉搭高鐵及台鐵。熱門的點閱社區包含「新巨蛋」、「巨蛋」及「健華新城」等。

排行第二名及第四名的景安站及永安市場站平均單價都落在 4 字頭，高成交量也反映消費者對於該區域的青睞。陳金萍說明，景安站與永安市場站是榜單上交易最熱絡的區域，除了具備成熟的生活機能及同樣具備雙捷運線的交通網絡外，親民的價格及多元化的物件也是原因之一，從套房、二房的小宅到三、四房的格局，不論是具備社區管理的大樓或是低公設比的公寓，消費者都可以選擇符合自身需求的物件，吸引不少北市通勤族在此置產。熱門的社區包含「新歐洲」、「協和紀 - 樂活館」及「翔之譽」等。

最後陳金萍補充，從上榜的名單觀察，交通與生活機能可能是民眾購屋時最關注的重點，關注度最高的三個生活圈都具備了雙捷運線的優勢，其中，民權西路站及新埔站生活圈更兼具了快速轉乘台鐵及高鐵的優勢。