群光前8月營收679.25億元 年增13% 寫同期高

群光 (2385-TW) 今 (6) 日公告 8 月營收，受惠消費品開始出貨，單月營收 86 億元，月減 3.32%、年增 0.36%；前 8 月營收 679.25 億元，寫同期最佳，年增 13.26%，法人估，本季營收有望創高。

群光表示，進入下半年傳統旺季，客戶陸續推出消費性影像等新產品，且拉貨動能非常強勁，惟東南亞疫情持續蔓延，半導體料件供貨及缺櫃、塞港等影響供給端，預期部分營收會出現遞延。

產品方面，群光指出，除了高單價鍵盤產品成為下半年營收成長主要動能外，鍵盤新品也將上市、背光 NB 鍵盤出貨比重提升，加上智慧家庭影像產品已陸續供貨給美系一線大廠，後續將陸續出貨車用駕駛監測系統 (Driver Monitor System)、商用監控系統、智慧影音會議系統及拋棄式內視鏡等產品。

法人預期，群光本季營收有機會創高，且在營業費用控制得宜下，本季獲利有望優於上季。

群光第二季稅後純益 13.23 億元，季減 15.68%、年減 44.62%，每股純益 1.87 元；上半年稅後純益 28.92 億元，年增 19.05%，每股純益 4.1 元。