永豐實上市前競拍 每股底價44.07元

永豐餘消費品實業 (6790-TW) 預計 9 月下旬掛牌上市，為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資發行新股 22,223 張，其中 16,000 張採競價拍賣，將從明 (7) 日起展開競價拍賣投標，競拍底價訂每股 44.07 元。

永豐實競拍將從 9 月 7 日至 9 月 9 日，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購，後續將在 9 月 13 日開標，此次新股現金增資上市將採溢價方式辦理，公開承銷股數採 80% 競價拍賣，底價以 9 月 1 日前興櫃成交之 30 個營業日的成交均價簡單算術平均數之 7 成為上限，競拍底價訂每股 44.07 元；另 20% 採公開申購，承銷價以最低承銷價格 1.18 倍為上限，承銷價暫定每股 52 元。

永豐實 2021 年上半年合併營收 50.17 億元，稅後純益歸屬母公司 6.75 億元，較去年同期成長 5%，上半年每股純益 2.76 元，為同期新高紀錄。

永豐實自 2018 年起，近三年每股純益為 0.66 元、1.92 元及 6.12 元，透過持續推出新品、產品組合優化、調整銷售模式，挹注獲利持續成長，營運亮眼。去年盈餘每股配發現金股利每股 4 元，配發率超過 6 成，現金殖利率約 6%(以除息前一日股價 67.2 元計算)。

永豐實呼應全球對企業經營上 ESG 的要求，榮獲亞洲區人力資源權威刊物 HR Asia 主辦 2021 亞洲最佳企業雇主獎的企業。