中國發布方案擴容前海合作區 擴大金融業對外開放

中共中央、國務院周一 (6 日) 發布《全面深化前海深港現代服務業合作區改革開放方案》，聲明要擴大金融業對外開放，在與香港金融市場互聯互通、人民幣跨境使用、外匯管理便利化等領域先行先試。

當局透過官媒新華社刊發方案全文並指出，將聯合港澳探索有利於推進新技術新產業發展的法律規則和國際經貿規則創新，健全數位規則，提升監管能力。

方案指出，進一步擴展前海合作區發展空間，前海合作區總面積由 14.92 平方公里擴展至 120.56 平方公里。

根據方案，官方要求建立健全聯通港澳、接軌國際的現代服務業發展體制機制。推動現代服務業與製造業融合發展，促進「互聯網 +」、人工智能等服務業新技術新業態新模式加快發展。

其要點包括聚焦人工智能、健康醫療、金融科技、智慧城市、物聯網、能源新材料等港澳優勢領域，大力發展粵港澳合作的新型研發機構。

聯合港澳探索有利於推進新技術新產業發展的法律規則和國際經貿規則創新，堅決反對壟斷和不正當競爭行為。

方案指出，到 2035 年，高水平對外開放體制機制更加完善，營商環境達到世界一流水平，建立健全與港澳產業協同聯動、市場互聯互通、創新驅動支撐的發展模式，建成全球資源配置能力強、創新策源能力強、協同發展帶動能力強的高質量發展引擎，改革創新經驗得到廣泛推廣。