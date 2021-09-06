橫琴澳門建合作區 半導體與服務發展成重點

陸媒報導指出，中國中共中央、國務院聯合宣布「橫琴粵澳深度合作區建設總體方案」，要求各地區、各部門貫徹落實。

根據方案內容顯示，這次合作區實施範圍為珠海橫琴島「一線」和「二線」之間的海關監管區域，總面積約 106 平方公里。其中，橫琴與澳門特別行政區之間設為「一線」，其餘中國內地則設為「二線」。

方案提出，該合作區將發展科技研發和高階製造產業。全力投入半導體、電子元件、新材料、新能源、大數據、人工智慧、物聯網、生物醫藥等產業發展。加速建設具有特色的 IC 設計、測試和檢測的半導體產業鏈。

同時朝向人工智慧創新生態，打造網際網路協定第六版 (IPv6) 應用示範項目、5G 應用示範項目和下一代互聯網產業聚落。

(圖片: AFP)

方案還出針對合作區符合條件的產業企業依 15% 的稅率徵收所得稅；對在合作區設立的旅遊業、現代服務業、高新技術產業企業新增境外直接投資取得的所得，更免徵企業所得稅。

此外對在合作區工作的澳門居民，其個人所得稅超過澳門稅負的部分予以免徵。合作區則升格直接由廣東省管理。建立合作區收益共用機制。支持粵澳雙方建立合作區收益共用機制。

中信證券表示，琴澳兩地在金融、會展、醫藥、旅遊和商貿等多個產業上存在合作機遇。澳門急尋在博奕業之外尋找新的經濟成長點，因此該區的設立後，高科技與服務業的發展有機會刺激澳門經濟再推升新高峰。

