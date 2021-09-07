瑞銀預期中國第三、四季GDP年增5.8%及4% 人行降準可期待

瑞銀投資銀行亞洲經濟研究發表報告指出，近期中國的新冠疫情再度得到控制，預計 9 月～10 月中國經濟活動有機會較 8 月份回溫，不過房地產相關政策仍偏緊縮，下半年中國房市景氣較差。整體而言，瑞銀預計第三季中國 GDP 年增率恐將下滑至 5.8%，第四季則進一步減至 4%。

瑞銀預期計，即將公佈的 8 月份經濟數據將顯示中國大部分的經濟活動年增率下滑，而基建投資的年增率則有機會自低點反彈。

與相比 2019 年同期相比，中國零售、房市銷售和房地產投資表現可能不如 7 月份，但工業生產和出口與 7 月表現則大致相當。

另一方面，基建和製造業投資較 2019 年同期漲幅可能略為改善，反映通膨的 CPI 年增率可能回穩、PPI 的年增率則會小幅上揚。

(圖片: AFP)

瑞銀表示，預估未來中國人行有可能會有進一步小幅寬鬆，今年有機會再次調降存款準備金率，但降息機率不大。同時，8 月～9 月信貸增速可能進一步下探，並可能在第四季觸底。

不過中國社科院國家金融與發展實驗室副主任曾剛則認為，如果中國經濟有需要，中國人行在今年內進一步降準，甚至降息都是可選擇的操作。當然以現階段的情況，降準機率高。

瑞銀還預計今年下半年中國財政支出和地方政府專項債發行速度會提升，但認為 8 月份實際發行量仍會較為溫和。