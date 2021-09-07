【Wen姐筆記】新台幣升勢擋不住？外資買大棄小 莊家布局板塊北移

新台幣匯率再度逼近 27.5 元大關，升勢擋不住? 外資在上市櫃市場卻不同調，上市部分繼續買超 76 億元，但櫃買卻賣超 30 億元，有「買大棄小」意味。加權指數昨日以 17495.3 點作收，成交值則放大至 3808 億元。在外資動向出現上市櫃不同調之際，本土莊家的籌碼板塊則持續北移，多空關鍵為 17500 點城池。關鍵點位為 17445、17520 與 17636 點。

9 月初台股多空第一戰為 17400 點城池，經過 3 個交易日的鏖戰，多方成功守穩，因此 17400 點與兩端哨站為 17384 與 17416 點，此一區域絕對不宜再棄守! 17445 點與 17500 點城池，將是多方是否持續北上的觀察重點，17500 點城池與兩端哨站 17486 與 17520 點，如能闖過 17555 點與 17600 點城池，多方強攻企圖明顯!。17600 點城池與兩端哨站為 17588 與 17616 點，17700 點關前最後 2 個階梯為 17636 與 17666 點! 昨日曾一度衝抵 17633 點。多方如愈續航，17700 點兩端哨站為 17686 與 17713 點，17747 與 17777 點闖過則取得 18000 點挑戰權門票!

但如 17384 點未能守穩，本波攻勢將熄火，恐回測 17351 與 17300 點城池，17300 點兩端哨站 17313 與 17282 點，如棄守需提提防空軍再次來襲! 恐回測 17255 點與 17200 點城池，17200 點兩端哨站為 17182 與 17222 點，如再棄守 17153 點，將再次進入月線保衛戰。17100 點城池與兩端哨站 17123、17077 為多方最後防線!

農曆七月昨日結束，也是俗稱的「鬼門關」日，這波大盤強勁反攻，活蹦亂掉的中小型股，昨日明顯遭到壓抑! 觀察法人籌碼，昨日上櫃中小型股最大賣壓來自外資! 因此如果新台幣續升，外資熱錢再度湧入，仍得留意外資是否大小通吃，大型股與中小型股同買，否則如僅繼續上演「拉積盤」，中小型股仍得提防繼續遭到調節，尤其是部分被外資賣破月線、季線族群! 進入 9 月，台股面臨的選擇是，繼續北上挑戰 17700，甚至往 18000 點? 或是回到季線與月線間盤整? 其中的關鍵攻防區就在 17400 至 17500 點間! 投資人可得提高警覺! (僅供參考，請勿作為買賣股票與指數之依據)