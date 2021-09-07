生活中，選擇留下合適舒服的人

半熟，不熟，原以為 40 歲老該成熟，結果活的就像 20 歲般不上不下。

以為正值不惑，面對職場、感情跟家庭卻滿肚子牢騷跟疑惑，這本書寫下這牽扯不斷的人際關係，詭譎的職場恩怨，拉扯的兩代之間，以及與內在的衝突。

人都在看自己沒有的，去羨慕別人擁有的，卻不知道路途荊棘坎坷，所做的每一分努力隨時都可能化為泡影，越是努力，越是想要放棄。

人的迷惘，是一輩子的功課，沮喪跟不安會一再地重複，追求沒有夢想的理想人生，踏實追逐自己認可的生活，就算再壞，日子都會好起來的！

給半熟不熟的你

面對自己

孤獨也是一種人生的累積，我在適應孤獨的情緒。丟掉，還可以撿回，但一直不丟就沒有空間容納新的美好。

面對友情

朋友不是老的好，留下不走的才重要，某些生腫瘤的友情，必須即時放下，接續日子才能好過。「friends」其中也有一個「end」，結束一段友誼，另外一段才會展開。

面對職場

認清工作就只是生存，職場生活會比較好過。別期待一間公司養活你一輩子，拋棄你時他才不會記得當初的諾言。

面對親情

家人，偶爾也要做回陌生人，才能讓關係拉近。有些沒辦法彼此改變的，就默默的，不要去改變。

面對愛情

脫單很重要嗎？一個人都過不好，怎麼能嚮往兩個人的幸福。想結婚的就去結婚，想單身就維持單身，反正到最後你們都會後悔。

來源：時報出版