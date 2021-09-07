〈書摘〉抽象的語感如何建立?

你有沒有那種經驗，跟朋友去唱歌，朋友點了一首大家都很熟的 歌，他唱一唱突然走音，就算只是走一點點音，你馬上就聽得出來？你既不是音樂專家、也不是歌手，為什麼聽得出來那一點點走音？

那就是所謂的「音感」，一種不知不覺累積出來的本能。

音樂有音感，語言就有語感。

學中文的外國人，常常會講出這樣的句子：

「我想去看電影明天下午。」

「你要看電影跟我嗎？」

「什麼電影你想看？」

身為中文母語者的我們，即使解釋不出來為什麼，都一聽就知道這是錯的句子，這就是「語感」。

有音感，不用別人告訴你，你就知道唱對還是唱錯；有語感，不用別人告訴你，你就知道講對還是講錯。

至於清不清楚「為什麼對」、「為什麼錯」，並不是那麼重要， 重要的是你的音感、語感 99％都是對的。

語感要怎麼培養？最理想的方式就是像唱歌那樣，把正確的版本自然而大量地輸入身體感官中，一直到內化成為身體的一部分為止。

沒有人在 KTV 唱歌的時候會一直想著這個音是 Do Re Mi Fa So 的哪個音，或是這個拍子是一拍還是四分之一拍，是正拍還是反拍。 如果每個音都要經過那麼多思考，鐵定唱不下去。

可是為什麼明明什麼都沒想，也能唱得對呢？關鍵就在於「足夠自然而大量的輸入」，聽的時候一定沒有音樂老師在旁邊講樂理、音樂結構，告訴你這首歌是 C 大調還是 D 小調。

你只是單純地聽，聽到旋律都進入身體細胞為止。有可能不知不 覺聽了十幾遍，去 KTV 的時候才會點來唱。即使不是在 KTV，沒有 螢幕沒有字幕，我們邊開車也能一邊唱出來。

這就是所謂的「自然而大量的輸入」。

套用到語言上我們可以怎麼做？沒有什麼神祕的訣竅，就是大量地聽+跟著說（唱）。

注意了，如果是一個下午聽二十首歌，每首歌聽一次，你隔天肯定唱不出來，對吧？想要學會一首歌，應該是同樣的一首歌聽二十 次，聽到你都被洗腦了，想要唱不出來都很難。

如果是想要用「看外語影片」的方式來練習外語，請使用一樣的 方法: 同樣的內容反覆聽非常多次，熟練到幾乎能自然背起來為止。 聽的時候可以主動跟著反覆，但不要有意識地去背，那樣會產生 不必要的壓力。初期先當作背景音樂，像聽一首歌那樣，跟得上的片段就跟幾句，跟不上的片段就先放過。

同樣的內容，一再反覆聽，就像學唱一首歌，一直聽到八九成都可以跟著唱出來為止。

唱歌怎麼做能記得起來，聽外語影片就怎麼做。不要思考文法邏輯、不要硬背、不要查單字。就當作自己在唱一首歌，只是講出來的那些聲音是一個陌生的外語而已。

這段練習，我們要的效果不是理解，而是語感，也就是以後聽到 某個外語句子，你光靠本能判斷，就能知道這句話是母語者會講的?身體自然反應，而非理解。 還是覺得「說不上來哪裡怪怪」的？

所以不要練著練著，又陷入「哎呀～好多單字都不懂」、「那句話的結構為什麼跟我在課本上看到的文法公式不同」這些迴圈，那就失去了培養語感的目的了。

皓雲老師 語 . 感 . 教 . 室

1. 語感培養：足夠自然而大量的輸入。

2. 看外語影片：同樣的內容反覆聽，直到自然背起來為止。

3. 即使「單字、文法不懂」都沒關係，語感的精髓是內化成身體自然反應，而非理解。

一次只學一個新觀念最有效：i+1 理論

理論也是由美國語言學家克拉申 (Stephen D. Krashen) 所 提出，i 指的是學習者目前的能力或程度，1 是指「一項」新資訊， 也就是學習者在原有基礎之上，最適合挑戰的強度或難度。

白話地說，選擇課程或教材的時候，不要一次跳太快，而要選擇「大部分都懂、少部分是新資訊」的這種教材。

比如看一篇文章，80%~90% 左右的內容 (所謂的 i)，是直接看 過去你大概都能理解(i + 1 當中的 i) 的，10%-20% 是沒看過的、 新的字，但不影響整個內容理解 (i + 1 當中的 1) 的，這樣就是比 較適合用來學習的材料。

有的學習者會想說:「我就想直接跳難一點的，可以學快一點。」 或是「我現在工作需要的是更難的東西，能不能直接跳?」

只要是自己需要/有動機/想學的，其實也沒有什麼不可以，不過就教學經驗來說，像這樣想要搭快班車的，如果最後挑戰成功，大多是本來就學過好幾種語言、或是對語言特別有強烈動機的學習者。

如果你不是以上兩種情況，建議就參考 i + 1 吧! 以免過程當中 萬一覺得挫折、困難，就此卡住，反而更長時間無法推進、事倍功半。

如果是以「把這個語言能力的基本功好好建立起來」為目標，其 實用 i + 1 的概念，慢慢來，最後反而比較快 。

遺忘是必經的歷程

經過短期記憶 + 遺忘的反覆，才會進入長期記憶。

心理學家艾賓浩斯，曾提出「遺忘曲線」理論。學習後的遺忘是人類的自然反應，並且遺忘的過程和比例是可以整理出規律的。

認知到「遺忘是人人逃不了的必經過程」，我們就可以停止給自己加諸「我怎麼老是學了就忘」、「我記憶性不好，天生學語言就吃虧」這些負面評價。因為絕對不是你的記憶性特別不好，而是這是所有人類學習的自然狀態。

既然已經知道遺忘是必然，我們要做的是「如何克服遺遺忘」。

艾賓浩斯認為，適當時間的間隔複習，是克服遺忘的最佳方法。 例如在學習過後一天，遺忘一半的時候，就做一次複習，之後或 許是三天再複習第二次，透過間隔複習，達到記憶量最大化的目標。

在語言學習上，現在已經有軟體工具能幫我們把間隔複習這件事 情自動化了。Anki 這個 APP，能自動幫學習者分類，只要自我測驗時沒通過，系統會幫學習者將這個單字歸類到需要間隔出現的區塊， 時間一到就會自己再自動出現。對數位工具有興趣的讀者，可以玩玩看。

記住，遺忘是必經的過程，把這個點看開，就不會一直糾結於 「自己記性好差」的迴圈，外文單字沒有特別難記，會忘是本來就應該的，就遵循自然，放心忘掉吧！

為什麼有人就是可以學那麼多種語言？

每個人天生具備「至少學會一種語言」的能力，就是我們的母語。大部分台灣人還能流利掌握中文 + 台語兩種語言。

但是人類文明世界發明了各種教學方法、理論、學習方法，讓我們慢慢認為「學語言好像就應該是要這樣背誦、記憶的」，麻痺到完全忘記「原來也可以有其他學法的可能」，比如說類似母語的「學習法」。

去 TED 或 YouTube 上面搜尋那些多語達人的演講、頻道，幾乎 沒有任何一位多語達人是按照多數人的傳統方式去學語言的。人類的 記憶力有限，如果每多學一個語言就要多增加那麼大量的記憶量，只 用傳統的學習方法就會非常有困難。

大部分的多語達人都是用接近小孩子學母語的方式，先習得、 再學習，先大量接觸，再研究背後的為什麼，如此一來，大腦才有 辦法處理這麼大量的資訊。

我們或許沒有需要成為多語達人，但是如果這麼多年來，使用 傳統學習方法，一直不順利、有障礙，檯面上又已經有這麼多成功案例的經驗分享，為什 麼不考慮換一種思維試試看呢？

皓雲老師 語 . 感 . 教 . 室

1. i+1 理論: 選擇「大部分都懂、少部分是新資訊」的教材

2. 不害怕遺忘: 經過短期記憶 + 遺忘的反覆，才會進入長期記憶

3. 先習得、再學習，先大量接觸，再研究背後的為什麼

來源：時報出版