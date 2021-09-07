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〈比特幣成薩國貨幣〉站上5.2萬美元創四個月新高 主板廠營運添動能

鉅亨網記者劉韋廷 台北
比特幣站上5.2萬美元創四個月新高，主板廠營運添動能。(圖:AFP)
比特幣站上5.2萬美元創四個月新高，主板廠營運添動能。(圖:AFP)
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薩爾瓦多比特幣乙太幣虛擬貨幣金融主板顯卡麗臺青雲華擎承啟撼訊區塊鏈

虛擬貨幣年中以來持續受各國監管打壓，但隨著市場利空消息淡化，加上中南美洲國家薩爾瓦多首開先例，7 日起承認比特幣為法定貨幣之一，推升比特幣價格站上 5.2 萬美元大關，創下近四個月新高，市場認為，隨著價格回溫、應用擴大，挖礦需求可望逐步回升，也將為主板業者下半年營運添動能。

台主板業者包含撼訊 (6150-TW)、映泰 (2399-TW)、青雲 (5386-TW)、麗臺 (2465-TW)、華擎 (3515-TW)、技嘉 (2376-TW)、微星 (2377-TW)、華碩 (2357-TW) 等。

觀察整體顯卡市況，部分業者坦言，年中受監管消息影響，礦卡需求確實放緩，但現階段市場已有回溫，加上電競需求支撐，輝達 (NVDA-US) 及超微 (AMD-US) 供貨也較上半年改善，認為下半年旺季營運仍可期。

雖然各國央行持續擴大對虛擬貨幣監管，但虛擬貨幣已是全球金融交易新趨勢，目前除薩爾瓦多是以政府角度開放使用比特幣外，多家國際企業、機構也以行動力挺，包含支付業者 Paypal(PYPL-US) 已在英國推出比特幣交易服務，加密交易貨幣所 Coinbase 也宣布增購 5 億美元價值的虛擬貨幣

在企業力挺之下，比特幣虛擬貨幣價格逐步回升，根據 CoinGecko 最新報價顯示，比特幣近一日報價來到 52500 美元之上，相較年中低點漲幅超過 7 成，乙太幣漲勢則更為犀利，近一日報價來到 3900 美元之上，對比年中低點已翻倍成長，反彈逾 1.1 倍。

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