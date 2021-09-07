〈書摘〉自主學習：10個培養孩子提高學業品質的超強學習法

無論是小學一年級生、重視課業成績的國中生，或是考大學的高中生，大多數學子都經歷過用功唸書的過程，而且相信每個人都曾經懷疑過：「同樣是唸書，為什麼結果不同？」



至少，我曾經這麼想過。高中一年級時，我考進了當地最頂尖的縣立高中，縣內各所國中的菁英全部齊聚在此，因此第一學期的期中考，我拚了命地用功。日以繼夜，不斷挑戰自己的極限。



成績揭曉，全班四十個人之中，我考了第十名。各位可能會覺得在頂尖高中考全班第十名，是很不錯的成績。但那個時候我可是拚盡全力，沒日沒夜地用功，沒想到才考到第十名，我真的很震驚。



那次期中考前八名都是女同學，第九名是一位男同學，第十名是我。考試前，那些女同學緊張地說：「怎麼辦？我都沒唸書！」當時我沒多想，還很擔心地問：「不要怕，要不要我借你筆記？」



誰知道考完之後，我問女同學考幾分，對方竟然說九十七分（我只考了七十六分）。從此之後，我再也不相信她們說的話了。



高中二年級的時候，我身邊的同學不是熱中運動社團，成天不唸書，就是每天玩流行樂，不屑讀書。在我眼中，他們根本沒時間鑽研學業，天天過著快樂的日子。



令我跌破眼鏡的是，他們每個人都應屆考上錄取率超低的熱門大學，偏偏只有我落榜，必須重考……。



「為什麼會這樣？」



面臨殘酷的現實打擊，我不斷找理由說服自己，告訴自己「他們的大腦結構和常人不同」、「他們都是天才」，將一切歸咎給怎麼努力也無法克服的天分。



正因如此，我從來沒想過為什麼會有這樣的差距，我就這樣在落後他們一大截的狀態下畢業。



事實上，「上同一堂課，唸同一本書，卻有不同結果」是有明確原因的。





會的人自然就會，因此才沒有白紙黑字



我直到二十歲才領悟到這一點。我比別人用功兩倍、三倍，卻因為不明白真正的原因而重考兩次。那兩年是我人生的谷底，卻也是我人生的轉機。



當時我經歷了一件事。我的國文偏差值在半年內增加了一倍（從四十提升到七十多），成績變好並不是有人教導，而是我在谷底時很自然地做了「某件事」的結果。

國文成績提升之後，其他科目也出現驚人成長。不僅如此，每天的唸書時間比起高中時代少到我無法想像，卻能讓成績呈現「爆發性的成長」，我感到不可思議，同時也不禁思考，為什麼過去沒人教？其實只要掌握這個訣竅，就能事半功倍。



不瞞各位，能有如此驚人的成長，是因為我體悟到「如何看待事物（思考框架）」。那些高中一年級同班的女同學，以及應屆考上頂尖大學的同學，他們都是親身實踐者。



我很驚訝他們從高中就在做這件事，不過，他們是自然學會的，或許他們覺得這是一件稀鬆平常的事情，只能意會，不能言傳。



當我體悟到這件事的時候，我也發現有些人是天生就會做，但有些後天學習的人，也能做到相同程度。



後來，我在二十歲時創業，開設補習班。教過的學生超過三千五百名，我發現「大家都上同一門課、讀同一本書，結果卻不一樣」，原因就在於會不會做這件事。



不僅如此，過去三十年，我經營一間私立國高中學校，擔任上市企業的研修課程教師與顧問，和各大企業的一流經營者交流，或是在東京大學研究所授課時，也與無數師生接觸。我很清楚業界和學界的真實狀況，明白「大家都上同一門課、讀同一本書，結果卻不一樣的原因」不只適用於唸書，在商業界或各個領域都通用。





話說回來，同樣是唸書，結果卻不同的原因究竟是什麼？



結果不同的原因很簡單，正因為太簡單了，所以一般人根本沒有察覺到。



由於這個緣故，加上沒有人白紙黑字寫下來昭告天下，久而久之，就變成只有「天生實踐者」才知道的祕訣。後來，我透過兩個管道公開這個祕訣。



首先，我每年參與的演講、「Mama café」和研討會超過四百場次，我會在這些場合告訴大家「結果不同的原因」，以及「怎麼做才能達到高手等級」。



此外，我在《東洋經濟 online》有一個專欄，已經發表超過一百二十篇文章。其中有一篇寫的就是這個主題，標題是〈同樣是唸書，結果卻不同的『本質原因』──親身實踐者與還差一步就學會的孩子們意想不到的最大差異──〉。



在一百二十篇的連載文章中，這篇文章獲得最熱烈的迴響（兩百六十五萬點閱率）。



從那以後，我收到許多來自各地的留言、親身實踐的例子與成果分享。既然這個方法改變了那麼多人，我希望能讓更多人體驗自己的變化，因此催生了此書。

簡單來說，結果不同的原因如下（詳細內容將在第三章闡述）：



學習有三種類型，只要了解這三種類型，就能明白差異何在。



【第一類】看似在學習，卻心不在焉的人



【第二類】只在上課或工作時學習的人



【第三類】除了睡覺以外，平時都在學習的人



【第一類】與【第二類】的人無論多用心學習，成效都比不上【第三類】的人，因為【第三類】的人除了睡覺以外，無時無刻都在學習。這就是產生差異的真正原因。



話說回來，【第一類】與【第二類】的人怎麼做才能成為【第三類】的人？



關於這一點，本書將鉅細靡遺與各位分享，其中一個方法就是任何人都能輕鬆使用的「詞句（十個魔法關鍵句）」。



利用十句話培養十個「提問力」，有助於提升大腦規格。



希望各位能善用本書內容，實際感受學習品質的提升，而非量的提升，進一步提高孩子的自我肯定感。





如何打造人人都能高度肯定自己的社會



無論小孩或大人，不少人對自己沒有信心。每個人對自己沒信心的理由都不同，但我相信，「課業成績不佳、工作表現不好」絕對是其中之一。



許多國中生、高中生都誤以為書唸不好就沒出息，自然無法提升自我肯定感。



從統計數字也能看出日本學子的自我肯定感較低，這應該是日本學子被學業成績壓垮的原因（請參照前頁圖表）。



即使是成年人，工作績效不彰也會降低自我肯定感。若一直被周遭認為自己是個「工作能力差」的人，每天上班怎麼可能會開心？



事實上，「學業成績差」、「工作績效不佳」不過是錯覺罷了。我看過很多人都是因為一次的失敗產生錯覺，誤以為自己是個「沒用的人」。



一直以來，無論是唸書、工作或體育競技等領域，大家都認為想要出類拔萃，一定要具備符合二十世紀作風的「氣勢、毅力和努力」。



這樣的理論偏重「量」，人家常說努力「不夠」就是這個道理。



不過，就算拚了命努力也未必能成功。無法體悟並學會「對於某些事物的看法（思考框架）」，再怎麼努力也沒用。



各位，請勿再煩惱孩子的學力，也不要再擔心部屬的能力。



更不需要苛責自己。



請各位閱讀本書，明白過去未曾理解「為什麼做同一件事卻有不同結果的原因」，並將其運用在孩子和部屬身上吧！



現在就跟著我一起來學習吧！



石田勝紀

來源：時報出版