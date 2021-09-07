〈豪展展望〉調整營運策略 擬引進策略合作夥伴、啟動併購

醫材廠豪展 (4735-TW) 董事長莊明輝今 (7) 日表示，由於產品技術達一定門檻，為擴大公司營運規模，將重新調整策略，包括進行垂直或橫向併購、引進策略夥伴等，預計兩年內有進展。

豪展為充實公司資金，作為未來併購準備及中長期發展，擬辦私募案，上限 1 萬張普通股，募資金額約 2-6 億元。

莊明輝表示，私募案已與台灣幾家有意跨足生醫產業的電子廠洽談，目標一年內完成協商，除期望私募對象帶來資金，挹注公司營運發展，在既有技術上也能有所提升。

此外，引進私募對象後，雙方不排除共同合作，進一步投資新標的、啟動併購案，擴大公司營運規模。

豪展近年積極擴張產品開發觸角，斥資 150 萬美元，投資連續式血糖監測儀 (CGM) 新創公司全康，成該公司第二大股東、持股 11.5%；全康開發的 CGM 產品已進入臨床試驗，最快兩年後商品化。

總經理紀強表示，全球 CGM 每年市場規模超過 40 億美元，雖然國際品牌大廠 Abbott、Dexcom、Medtronic 合計市占 9 成，但整體市場未被滿足，此外，目前主要客戶都對於 CGM 產品興趣高，有望成為未來營收成長動能。