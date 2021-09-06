機師群聚檢測量能增 泰博本季營收上看18億元、挑戰新高

長榮機師家庭爆發群聚，指揮中心廣發百萬細胞簡訊，雙北篩檢站加開量能，台檢測廠泰博 (4736-TW) 表示，8 月底醫院、連鎖超商通路已啟動新一波拉貨潮，目前客戶庫存水位都有兩周以上，本月出貨預估落在 45-50 萬劑，法人估，泰博本季營收將上看 18 億元，挑戰新高。

泰博 6 月開始加入居家快篩，近兩個月國內疫情相對趨緩，出貨量約落在 40 萬劑，隨著近期校園、補教業、幼兒園因應開學並配合政府政策，未施打疫苗的人員，每 3-7 天需進行快篩，因此 8 月底後，帶動新一波拉貨潮，出貨量提升至近 50 萬劑，成長 25%。

另外，醫院使用的專業版快篩試劑，過去每一至兩周會向泰博下單，屬於泰博穩定營收來源，醫院近期也因應開學潮，啟動預防性措施，上月底也加大採購量。

泰博預期，新冠病毒已經流感化，短期難擺脫疫情，今年底前，若國內沒有爆發大規模感染，快篩試劑將成常態性商品，估每月出貨量將維持在 40-50 萬劑。

法人認為，由於本季終端通路拉貨動能較第二季末強勁，加上泰國、越南持續出貨，本季營收將上看 18 億元、站新高，第四季出貨將趨於平緩，每月營收估落在 5 億元。