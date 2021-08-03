防疫品需求旺 泰博上半年賺逾1股本 每股賺12元
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泰博 (4736-TW) 今 (3) 日公布財報，受惠防疫產品銷售暢旺，連兩季賺逾半個股本，第 2 季稅後純益 6.24 億元，創新高，季增 29.46%、年增 17.74%，每股純益 6.76 元；上半年純益 11.06 億元，年增 25.68%，每股純益 12 元。
泰博上半年營收 30.24 億元，年增 0.74%；毛利率 50.15%，年減 4.95 個百分點；營利率 32.74%，年減 4.96 個百分點；稅後純益 11.06 億元，年增 25.68%，每股純益 12 元。
泰博第 2 季營收 16.77 億元，季增 24.5%、年減 3.78%；毛利率 54.32%，季增 9.35 個百分點、年減 3.56 個百分點；營利率 37.92%，季增 11.63 個百分點、年減 4.18 個百分點；稅後純益 6.24 億元，季增 29.46%、年增 17.74%，每股純益 6.76 元。
泰博旗下抗疫產品包括額溫槍、血氧機、抗原快篩，其中，抗原快篩第 2 季單月出貨量都有百萬劑，預期國內下半年每月出貨量約 40-50 萬劑；海外則受惠越南與泰國需求強勁，兩國每月出貨量可達 100-120 萬劑。
泰博表示，今年下半年快篩試劑出貨量持續成長，但額 / 耳溫槍、血氧機呈現衰退，下半年業績將於上半年相當或小幅成長，法人估，泰博今年全年營收有機會突破 60 億元，創歷年新高。