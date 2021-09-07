〈美股盤前要聞〉疫情不確定性仍高 美股期貨漲跌不一

美國 10 年期公債殖利率來到 1.368%。美股期貨週二 (7 日) 漲跌不一，道瓊期貨漲 0.05%，標普 500 期貨跌 0.01%，那斯達克 100 期貨跌 0.08%。

1. 比特幣續漲近 5.2 萬美元

薩爾瓦多周二 (7 日) 正式啟用比特幣為法定貨幣，這可能是比特幣創建 12 年來，所面對最大的挑戰及考驗。

在正式啟動上路前，薩國買進 400 個比特幣，目前市值接近 2100 萬美元。總統 Nayib Bukele 表示，未來計畫購買更多。為初步推行，薩國已經取用政府比特幣錢包 Chivo，它使用薩爾瓦多國民身份證號碼註冊，預裝 30 美元的貨幣。

據 Coindesk 平台報價，比特幣報 51,141.81 美元，24 小時跌幅為 0.87%。

2. 新加坡宣布解除波音 737MAX 的飛行禁令

新加坡航空監管機構周一 (6 日) 表示，已經完成對波音公司 (BA-US) 737 MAX 客機的技術評估，即日起解除停飛兩年多的禁令。

新加坡民航局指出，包括新加坡航空公司在內的運營商，必須遵守適航指令和額外的機組人員培訓要求，才能取得復航批准。

在兩起重大致命墜機事故發生後，新加坡於 2019 年 3 月停飛了 737 MAX。幾個月前，美國和歐洲及多數國家，均已批准這一機型重新服務。

3. 英媒：Nvidia 併購安謀交易案 面臨歐洲監管機構反對

據英國《金融時報》援引未具名官員的話報導，Nvidia(輝達)(NVDA-US) 對英國晶片設計公司 Arm(安謀) 收購案，可能遭遇歐盟監管機構的反對。

英國競爭與市場管理局 (CMA) 上個月的初步評估顯示，這筆交易可能會扼殺創新並損害競爭對手，因此需要進行進一步的長期調查，也引來擔憂。

Nvidia 準備最快在本周二 (6 日)，向歐盟委員會提交審批申請，負責此一調查的歐盟競爭部門官員已表達憂心，認為 Nvidia 所做的讓步還不足以減輕潛在威脅。

4. 高盛繼續下調美國全年 GDP 預期

在短短不到 3 個月的時間內，高盛 3 次調降美國全年 GDP 成長預期。高盛指出，美國消費者的未來之路，比此前預期的更加艱難。

經濟學家 Ronnie Walker 在周一 (6 日) 給客戶的報告中說，預計美國 2021 年的整體擴張速度為 5.7%，低於 8 月時公布的 6% 預期。

與此同時，Walker 調升了 2022 年的 GDP 預期，由原先的 4.5% 上調至 4.6%。

5. BMW：未來 6 到 12 個月供應鏈持續緊俏

根據路透社報導指出，德國慕尼黑正在舉辦汽車業的年度盛事－IAA 車展，會中 BMW 執行長紀普斯 (Oliver Zipse) 表示，預計供應鏈緊俏的情形將延續至 2022 年，與戴姆勒執行長 Ola Källenius 的看法相呼應。

Zipse 在慕尼克黑 IAA 車展上說：「我預計未來 6 到 12 個月，供應鏈的總體緊俏狀況將持續下去。」

戴姆勒執行長 Ola Källenius 於周日 (5 日) 表示，全球半導體晶片需求飆升反應出汽車產業在 2023 年前都不容易買到足夠的晶片，不過到 2023 年時晶片供應短缺的情況應該不會像今年這樣嚴重。