英媒：Nvidia併購安謀交易案 面臨歐洲監管機構反對

據英國《金融時報》援引未具名官員的話報導，Nvidia(輝達)(NVDA-US) 對英國晶片設計公司 Arm(安謀) 收購案，可能遭遇歐盟監管機構的反對。

英國競爭與市場管理局 (CMA) 上個月的初步評估顯示，這筆交易可能會扼殺創新並損害競爭對手，因此需要進行進一步的長期調查，也引來擔憂。

Nvidia 準備最快在本周二 (6 日)，向歐盟委員會提交審批申請，負責此一調查的歐盟競爭部門官員已表達憂心，認為 Nvidia 所做的讓步還不足以減輕潛在威脅。

官員表示，不確定這一併購能否輕鬆過關，監管單位對 Nvidia 所做承諾的可行性依然存疑。

其他的官員表示，現在就說交易將被監管機構阻止，還為時尚早，雙方仍可能達成協議，現在只是公司與監管機構廣泛的初步對話。

Arm 目前歸日本軟銀集團所有。它是全球半導體的主要參與者，壟斷了全球 95% 的行動晶片架構。正因其獨特的地位，許多分析師預計，這次收購恐怕註定失敗。

連 Nvidia 都承認，要獲批准所需時間恐怕還會更久。財務長 Colette Kress 日前表示，監管機構所需談判花費的時間可能比預期更長，但仍有信心達成。

到 2022 年 9 月，如果交易未能獲得政府批准，任何一方都可以選擇退出。