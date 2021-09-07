益安子公司開發骨科微創醫材 擴大應用至拇趾外翻手術

益安 (6499-TW) 今 (7) 日宣布，加州矽谷子公司 Panther Orthopedics 開發的骨科內固定微創醫材 PUMA System，擴大治療方案，順利應用於拇趾外翻矯正手術。

PUMA System 為美國 FDA 唯一通過具備超彈性 (super-elastic) 特性的骨科動態內固定醫材，提供患者術後復原期間，在關節及韌帶組織穩定且持續內固定支撐、同時使患部關節保有自由活動彈性。

該產品目前在臨床上，已使用逾百例踝部脛腓骨聯合韌帶固定手術及腕部關節韌帶手術等，近期更拓展至拇趾外翻矯正手術。

益安表示，拇趾外翻為常見的前足疾病之一，主要為遺傳或後天穿著不合適的鞋履、造成生物力學上不平衡，導致大腳趾根部骨頭不正常突出，除美觀問題外，常於行走時凸起處與鞋子不斷摩擦，造成重複性發炎及腫痛，嚴重者甚或難以穿鞋，或其他腳趾因過度擠壓而變形。

雖輕症可運用鞋履進行矯正，但手術是唯一得以根治拇趾外翻，矯正腳趾變形及重整腳趾平衡，據文獻顯示，美國每年約進行 200 萬例拇趾外翻手術。

傳統截骨矯正手術通常創口較大，復原期長且須進行打石膏外固定及骨釘移除；新興韌帶聯合術採用 K-wire 或手術縫線將第一蹠骨綁向第二蹠骨，以矯正偏斜的角度，但此二種材質皆有鬆弛的可能性，固定效果也將隨之打折。

PUMA System 藉彈簧式設計，搭配鎳鈦合金之超彈性特性，可持續加壓固定且避免過度位移，保有韌帶癒合矯正期間腳趾所需自然彎曲活動，且可避免外固定或二次手術，提供患者一項負擔較輕且有效的優質選擇。

Panther Orthopedics 創辦人暨執行長 Kathy Stecco 表示，PUMA System 可幫助外科醫生穩定關節結構，無需擔心過度加壓及潛在不利效果，加上該產品不易位移特性，在安全固定關節同時，也有較多的活動空間。

益安董事長張有德博士指出，PUMA System 順利擴充其治療領域至手術量體極大的拇趾外翻矯正手術，在實際臨床應用後獲得許多意見領袖 (KOL) 及患者的正面反饋，期待將 PUMA System 進一步拓展至其他韌帶聯合應用領域，運用此一結構及材料之創新於創傷及運動醫學，大幅減低病患負擔及提升復原期的生活品質。