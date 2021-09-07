鉅亨美股雷達：ARK喊特斯拉3000美元、亞馬遜AWS展望續看俏

美股重要看點：

白宮政府針對新冠疫情的額外失業補貼將於本週停止，目前計算，共有超過 750 萬美國人將失去每週 300 美元的失業補貼，在 Delta 疫情持續嚴峻之下，正給美國經濟復甦帶來重大考驗。

上週美國公布 8 月份新增就業增速放緩，Delta 病毒導致感染病例激增。市場擔心如果疫情態勢沒有改善，經濟會出現更持久的衰退。

同時，失業福利的支持者們擔心，停止救濟還可能破壞政府為經濟復甦付出的努力。

美股前一交易日漲跌：

道瓊指數下跌 74.73 點，或 0.21%，收 35,369.09 點。

那斯達克上漲 32.34 點，或 0.21%，收 15,363.52 點。

標普 500 指數下跌 1.52 點，或 0.03%，收 4,535.43 點。

費城半導體指數上漲 19.6 點，或 0.57%，收 3,430.9 點。

今日重要總經數據：

無。

重要個股動態：

1. 特斯拉 (TSLA-US)

儘管面臨來自福特、通用汽車和豐田等汽車廠商的激烈競爭，ARK 基金首席執行長 Cathie Wood 表示，她仍然非常看好長期以來一直看好的特斯拉。

伍德最新表示，她預計特斯拉價值可以達到每股 3000 美元，看好特斯拉的主要原因是市佔率，與 2017 年底相比，當前特斯拉市場率不但沒有下跌，還出現相當大幅度增長。

在關注創新的數家 ETF 中，特斯拉仍然是各家關注焦點，例如，特斯拉即是 ARK 旗下旗艦 ETF ARKK 持有最多的資產，占到管理資產的 10.49%。

TSLA 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

2. 亞馬遜 (AMZN-US)

自 2020 年 6 月份一季起的 5 個季度，亞馬遜營收增幅分別為 40%、37%、44%、44% 和 22%，隨著經濟重新開放，2021 年 6 月份季度增幅收窄約半數。另外，亞馬遜管理層則預計當前一季營收增幅介於 10% 至 16% 之間。

不過，高利潤率業務的增速快於公司整體，最近一季 AWS 占到營收的 12%，貢獻 54 % 的營業利益，年增 37%，且隨著經濟開放，AWS 增速不大可能放緩。

亞馬遜廣告業務還在加速增長，最近 4 季增幅分別為 49%、64%、73% 和 83%，廣告業務持續受益於美國經濟重新開放。

雖然沒有披露廣告業務盈利情況，但市場認為，亞馬遜的廣告利潤率高於零售業務是合理的，另外，廣告銷售基本上是自動完成的，成本不會因營收增長而大幅度增長。

AMZN 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

3. 馬士基 (AMKBY-US)

全球最大的貨櫃航運公司馬士基集團日前表示，當前的全球航運擁堵和供應鏈危機只能通過降低消費需求來解決。

馬士基集團旗下 APM Termina 首席執行長 Morten Engelstoft 表示，消費需求激增給貨櫃運輸、供應商和物流公司紛紛造成了壓力，為了盡可能快地交貨，運力始終處於緊張狀態，這導致了集運市場陷入了惡性循環。

Morten Engelstoft 認為，要解決運力問題需要改善供需關係，降低消費者的需求增長，從而讓供應鏈有時間趕上。