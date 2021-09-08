〈美股熱門股〉Coinbase系統當機跌逾4% 波音飛機訂單泡湯跌1.8%

Coinbase 系統大當機 挫跌 4.18%

加密貨幣交易所 Coinbase(COIN-US) 周二（7 日）因線上交易量與市場活動突然增加導致服務故障，部分交易出現延遲或取消的狀況，影響股價下跌 4.18% 至每股 266.81 美元。

Coinbase 表示，此次當機的原因是網路流量與市場活動突然增加，導致系統服務效能下降。目前交易出現延遲與取消的機率較高，程式可能出現錯誤，團隊仍在調查這個問題，一旦有新消息將立即公布。

Coinbase 的網路流量增加，部分原因可能與當日比特幣、以太幣與其他受歡迎的加密貨幣大量拋售有關。比特幣周二一度下跌 17%、以太幣一度下跌 25%，而狗狗幣、萊特幣等也出現大幅拋售。

波音飛機訂單泡湯 下跌 1.80%

美國飛機製造商波音 (BA-US) 周二與瑞安航空 (Ryanair) 因對 737 MAX 客機的價格談不攏，雙方已終止採購談判，消息影響波音股價下跌 1.80% 至每股 214.24 美元。

瑞安航空是波音公司 MAX 客機在歐洲最大的客戶，該公司執行長 Michael O'Leary 表示，對雙方未能達成協議感到失望，認為波音對飛機定價的前景比公司樂觀，但公司在價格上有自己的原則，因此無法就價格達成共識。

波音發言人則表示，瑞安航空是長期合作夥伴，會重視他們的業務並支持他們，同時也會繼續遵守公司的紀律，做出對客戶、公司都有意義的決定。

分析師唱旺 Netflix 上漲 2.74%

影音串流媒體公司 Netflix(NFLX-US) 周二分別獲 Atlantic Equities 與 Evercore ISI 分析師青睞，看好今年用戶成長潛力並上調股票目標價格，激勵 Netflix 股價上漲 2.74% 至每股 606.17 美元。

Atlantic Equities 分析師 Hamilton Faber 將 2024 年預估 Netflix 的用戶數從 2.79 億人提高至 2.92 億人，並表示 2025 年的用戶數將能達到 3.11 億人，意味著接下來四年內半的時間內，用戶數將增加 1.02 億人。

Faber 表示，在市場情緒與長期成長信心增強的推動下，將出現「實際的倍數擴張」。Faber 維持對 Netflix 的「增持」（Overweight）評等，並將目標價從每股 690 美元上調至每股 780 美元。

Evercore ISI 分析師 Mark Mahaney 認為 Netflix 下半年的內容有很大改善，尤其是第四季一些熱播的影集都將迎來新的一季，重申對該公司股票「優於大盤」（Outperform）評等，並將目標價從每股 635 美元上調至每股 695 美元。