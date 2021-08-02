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美債殖利率創一年最大單月跌幅 44張壽險保單調整宣告利率

鉅亨網記者陳蕙綾 台北
美債殖利率創一年最大單月跌幅 44張壽險保單調整宣告利率。(鉅亨網資料照)
美債殖利率創一年最大單月跌幅 44張壽險保單調整宣告利率。(鉅亨網資料照)
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各壽險公司每月第一個交易日都會公告利變保單宣告利率，由於 7 月公債殖利率走跌，促使 8 月高達 8 家壽險公司利率按兵不動，只有三商美邦人壽、元大人壽調整保單利率，兩家共計 44 張保單有變動。

10 大壽險中包括富邦、國壽、中壽、新壽、台灣人壽、全球人壽、南山、遠雄等 8 家，7 月保單宣告利率均維持不變。整體市場上，美元保單利率平均落在 2.7-3.3%，台幣保單平均利率則為 1.25-2%。

Delta 變種病毒蔓延，資金轉入貨幣市場和債市尋求避險，美債殖利率回落，2 年期和 10 年期公債殖利率創 1 年多來最大單月跌幅，以 7 月全月來看，10 年期公債殖利率大跌 20.4 個基點，30 年期公債殖利率下滑 16.9 個基點，2 年期公債殖利率下跌 5.9 個基點。連帶讓大部分壽險業宣告利率按兵不動。

但是三商美邦部份美元利變保單 (不含 OIU) 於 8 月逆勢調升 5 個基本點，調整之後的現售美元商品宣告利率落在 2.85%~3.15%，仍在同業水準之間。台幣利變保單則調降 5~10 個基本點，調整之後現售台幣商品宣告利率落在 1.25%~1.8%。合計共 42 個商品受到影響。

元大人壽現售保單 8 月份共計 2 檔台幣保單宣告利率調降，調降幅度 5-15bps，調降後台幣現售利變壽保單宣告利率介於 1.80%-2%，即使調降，利率仍在平均高水位。

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